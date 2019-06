Zardini, tensioni nel primo Consiglio

Il sindaco Giuseppe Zardini si è insediato durante il primo Consiglio il 13 giugno, presentando la nuova giunta subito dopo il giuramento. Vicesindaco è Marco Aldrighetti, assessori Claudia Filippini, Elisa Bonetto e Mirko Ballarini. Con loro nel consiglio - composto in totale da 12 consiglieri più il sindaco - per la parte di maggioranza Angelo Lonardi, Filippo Ballarini, Stefania Lavarini e Fabio Cipriani e nel gruppo di minoranza Dario Venturini (il candidato sindaco per la lista Fare per Marano), Massimo Guantieri, Elisabetta Borghetti e Fabio Lonardi. Zardini ha tenuto per sé le deleghe a edilizia privata urbanistica e gestione personale; Filippini si occupa di bilancio, finanza e tributi, attività produttive e commercio; Bonetto di servizi sociali, politiche giovanili, anziani, istruzione e commissione Biblioteca; Ballarini di cultura, turismo, promozione del territorio, portavoce dell’amministrazione e rapporti con i Comuni della Valpolicella. Il vicesindaco Aldrighetti ha la delega a lavori pubblici, patrimonio, servizi tecnici, sport, ecologia e arredo urbano, energia e risparmio energetico. La prima seduta è stata occasione per esprimere gli intenti di governo da parte del sindaco, che ha trovato una ferma contrapposizione nel gruppo di minoranza rappresentato come capogruppo da Dario Venturini, il quale ha manifestato l’intenzione di fare opposizione dura. «Non saremo solo opposizione, ma faremo delle proposte, con interpellanze e mozioni, perché il nostro programma, seppur ambizioso, è ancora valido», ha spiegato. «Non ci interessa se lo porterete avanti anche voi, ci interessa che le questioni vengano risolte per i cittadini nel rispetto delle regole». «In due mesi di campagna elettorale abbiamo incontrato centinaia di persone interessante alla cosa pubblica, ma hanno bisogno di spazio, di circoli aperti, dove esprimersi». Venturini ha parlato di «potere occulto» che ha governato la campagna elettorale: «La campagna denigratoria nei nostri confronti è stata scorretta. Riteniamo che il confronto debba essere sulle linee programmatiche e non contro qualcuno». Accuse cui il sindaco Zardini ha replicato: «Siamo liberi di amministrare senza problemi, nessun potere occulto. Vogliamo fare appassionare le persone alla politica perché imparino che servire la comunità è il senso ultimo della politica. Siamo disposti ad accettare le vostre proposte». Dopo le dichiarazioni di intenti iniziali, è stata proposta dunque la votazione del programma, l’indirizzo generale di governo, proposto dal gruppo di maggioranza, per il quale si è astenuto il gruppo di minoranza. Sono state ricordate le prpposte di indirizzo contenute già nel programma elettorale, tra cui in particolare due urgenze alle quali mettere mano fin da subito: il problema legato agli edifici scolastici del Comune, per intervenire sui quali sono stati richiesti finanziamenti, e la ricerca di una soluzione per la casa degli anziani, che risulta ormai piccola e inidonea per l’ingente numero di anziani sempre meno autosufficienti. Tra gli altri punti: più iniziative per i giovani (come le aule studio), maggiore pulizia di vai e sentieri, cura dell’ecocentro; una vasca dell’acqua a Purano, lampioni Led e sistemazione della segnaletica ciclopedonale, frutto di un bando intercomunale; la sistemazione di piazza dello Sport a Marano e il rilancio del mercato cerasicolo; infine la promozione del Tempio di Minerva, dell’enoturismo e la valorizzazione dei sentieri della Val Sorda, con la collaborazione della Pro Loco che fornisce un servizio di informazione e ristoro presso la Malga Biancari. A conclusione del consiglio comunale la richiesta urgente da parte del sindaco di approvare una variazione di bilancio che è stata duramente contestata dal gruppo di minoranza, che ha sollevato carenza motivazionale. Dario Venturini: «Nel provvedimento numero 53 del 15 aprile 2019, l’organo collegiale si limita a dare atto all’esigenza di urgenti variazioni di bilancio, mutando una serie di capitoli senza motivazione». «Ciò contrasta con i principi generali che devono ispirare l’azione la Pubblica Amministrazione: trasparenza, imparzialità ed efficacia del procedimento amministrativo. A nostro avviso si ravvisano gli estremi del vizio e violazione di legge per l’atto di giunta comunale sopracitato», ha concluso Venturini. La mozione è stata accolta per maggioranza di voti. Un inizio in salita, dunque, per la nuova amministrazione guidata da Giuseppe Zardini. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Agnese Ceschi