Milo Manara disegna la maglia della pedalata per Annalisa

Una manifestazione sportiva benefica anche nel segno della magica matita dell’artista ambrosiano Milo Manara. Questa sarà una delle novità della quinta edizione della pedalata cicloturistica a scopo benefico «Valpolicella con i campioni #In volata per Annalisa». Il ricavato dell’iniziativa sportiva, in programma domenica 27 ottobre, sarà devoluto alla famiglia di Annalisa, una bambina di San Giovanni Lupatoto affetta dalla nascita da lissencefalia, una malattia rara che aggredisce il cervello e la corteccia cerebrale. «Per l’ennesima volta campioni e cicloamatori delle due ruote saranno uniti dalla voglia di fare del bene», anticipa Stefano «Ragno» Ragnolini, uno degli organizzatori della manifestazione con l’ex professionista Mirko Allegrini. «Quando la creatività scende in pista, coinvolge ed emoziona tutti. Ringraziamo di cuore il maestro Milo Manara per aver ritratto lo spirito della nostra Valpolicella con i Campioni su un’inedita e bella maglietta già disponibile. Chi parteciperà non si aggiudicherà la maglia rosa, ma potrà esibire, se lo vorrà, una maglia altrettanto importante, quella di chi sa perché e per chi sta correndo». Il 27 ottobre la Valpolicella si colorerà di tanti ciclisti e amici che, nello spirito della solidarierà, la percorreranno tra le colline e i filari da cui nascono quei vini che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. Partenza e arrivo della pedalata saranno nell’ex quartiere fieristico di Sant’ Ambrogio. Il percorso di 60 chilometri si snoderà nei comuni di San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Fumane e Pescantina. L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Pescantina, San Pietro in Cariano, Fumane e della Provincia. Al termine della pedalata, la giornata di festa proseguirà con un momento conviviale: i posti saranno 200 (su prenotazione). «Ringraziano sin d’ora», conclude Ragnolini, «sponsor, sostenitori e partecipanti che credono in questa manifestazione». Le iscrizioni sono aperte così come è già possibile acquistare la maglietta a scopo benefico firmata da Milo Manara. Info: www.valpolicellaconicampioni.it. •

Massimo Ugolini