Lo Snodar festeggia i 50 anni tra visite e degustazioni

Lo Snodar, Sovrano nobilissimo ordine dell’Amarone e del Recioto, festeggia il 50° di rifondazione con un ricco programma che si articola in tre giornate, venerdì, sabato e domenica. La celebrazione è stata presentata nella Sala rossa dei Palazzi Scaligeri alla presenza del presidente della Provincia, Manuel Scalzotto, e per lo Snodar del Gran Maestro Arnaldo Semprebon, Franco Ghinato, Pietro Canepari e Alessandro Aldrighetti. «Questa celebrazione sarà l'occasione per rivisitare le prestigiose origini del nostro sodalizio», spiega Semprebon, «è un importante traguardo per ripartire con sfide ancora più importanti. Lo scopo è far conoscere e apprezzare le bellezze del territorio e far degustare le prelibatezze della Valpolicella, soprattutto il vino». Il presidente della confraternita ci tiene a sottolineare che, secondo la tradizione, fu creata da Federico II della Scala nell'aprile del 1320, quando nell'area della chiesetta di Santa Maria Valverde vicino al castello di Marano, investì i primi cavalieri del Recioto. Federico fu feudatario della Contea, dopo aver tracciato i confini della Valpolicella tra la chiusa di Ceraino, l'Adige, Parona e la dorsale della Lessinia a est di Negrar. Da allora la Confraternita dello Snodar restò attiva. Venne sospesa nel periodo bellico per essere ricostituita ufficialmente il primo maggio 1969 e ribattezzata Contea del vino per volere dei sindaci dei comuni di Sant'Ambrogio, San Pietro in Cariano, Negrar, Marano e Fumane con una cerimoniale e l'investitura dei primi Maestri equestri. Da 50 anni la manifestazione si rinnova nella cornice della chiesetta di Santa Maria della Valverde in contrada Pezza di Marano. Tra i monumenti più prestigiosi che saranno visitati nelle giornate di festa dai partecipanti, per i quali sono stati predisposti diversi tipi di pacchetti, ci sarà la cinquecentesca Villa della Torre Allegrini a Fumane (venerdì), la Scuola d'arte e la Villa Brenzoni Bassani di Sant'Ambrogio sede del Consorzio Tutela Vini Valpolicella (sabato alle 16) dove si terrà il convegno dal titolo «Vite e vino in Valpolicella: storia, scienza, economia, turismo» con gli interventi dei professori Gianpaolo Marchi, Attilio Scienza, Sandro Boscaini e Ivan De Beni. Non mancheranno le visite guidate alle cantine : Cantine Tommasi Viticoltori di Pedemonte di Valpolicella e Masi di Gargagnago con Sandro Boscaini fino alle «Possessioni Serego Alighieri» con pranzo a buffet in Foresteria. Esibizioni di cori nella Pieve Romanica di san Floriano (venerdì alle 21). Domenica, dopo il ritrovo sul sagrato della Pieve Romanica di San Giorgio di Valpolicella e la messa, si terrà la cerimonia di intronizzazione di cavalieri e commendatori nel chiostro della Pieve, seguito dal pranzo di gala nel ristorante Borgo Antico di Villa Quaranta a Ospedaletto di Pescantina e dal brindisi di commiato. •

G.G.