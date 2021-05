Lo chef Alessandro Borghese in Valpolicella per «4 Ristoranti»

I sapori e le ricette della cucina veronese, e della Valpolicella in particolare, sbarcano alla trasmissione «4 Ristoranti» condotta dallo chef Alessandro Borghese e in onda su Sky Uno in prima serata. Borghese ha ripreso a girare l’Italia ed è stato avvistato oggi tra Verona e Valpolicella, insieme alla troupe per registrare una della puntate della prossima stagione. A rendere noto il soggiorno nel Veronese anche un messaggio video che lo stesso chef e conduttore televisivo ha postato sui social, messaggio in cui dichiara di essere nelle fantastiche valli della Valpolicella.

Tra i ristoranti storici e quotati della zona Classica della Denominazione vinicola sarebbe in gara il Groto de Corgnan, dal 1980 a Sant’Ambrogio di Valpolicella un indiscusso regno culinario in cui si prepara tutto a mano e si predilige la cucina tradizionale e stagionale sia della zona che del Veneto. In ogni caso comunque, il Groto nato dalla passione dello chef Giorgio Soave poi raccolta dalla neozelandese Judy Harman se la dovrebbe vedere con altri tre ristoranti che sono stati scelti tanto nella zona Classica quanto in quella allargata dal programma di Sky con il supporto della Strada del Vino Valpolicella. I quattro ristoranti della zona veronese nota per i suoi vini rossi con l’Amarone in testa si dovranno affrontare e giudicare a vicenda su quattro parametri di valutazione (location, servizio, menu e conto finale) sotto la guida e conduzione di Borghese, come prevede il format dello show. Il vincitore ottiene un riconoscimento in denaro pari a 5mila euro.