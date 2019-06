La seconda volta di Alberto Mazzurana «Al lavoro anche per chi non ha votato»

Il senso di responsabilità dei cittadini e la forza della squadra. Parte da qui il neo sindaco Alberto Mazzurana rieletto per il secondo mandato con la lista «Il Passaggio», unica a presentarsi per le elezioni amministrative del 26 maggio per spiegare nel consiglio comunale d’insediamento come intende il ruolo di primo cittadino, qual è lo stile scelto per sé e auspicato per il suo gruppo, quali sono le opere pubbliche imprescindibili per il futuro di Brentino Belluno, dal ponte tra Rivalta e Peri alla metanizzazione dell’intero territorio comunale, dai nuovi parcheggi agrini alla riqualificazione dell’ex asilo di Belluno. Nella prima seduta di due sere fa, in municipio, a cui ha assistito un nutrito gruppo di cittadini, Mazzurana ha giurato sulla Costituzione italiana e si è detto emozionato come cinque anni fa. «C’era solo la nostra lista candidata, questa volta, ma il risultato non era scontato perché si poteva non raggiungere il quorum» spiega. «Invece i cittadini sono stati molto responsabili e hanno dato prova di maturità oltre che di fiducia verso il nostro gruppo». A spronarlo nell’essere «il sindaco di tutti», continua, saranno anche i cittadini che non sono andati a votare o hanno rifiutato la scheda elettorale: «Li ringrazio, saranno da stimolo a fare bene e dare il massimo, per sorprenderle». Niente politica intesa come «avventura personale», per lui, ma «un meraviglioso viaggio collettivo» in sintonia con tutti i consiglieri comunali, all’insegna di un vero lavoro di squadra senza particolarismi. Conclude: «Tutti insieme potremo realizzare un’azione amministrativa tesa al miglioramento della comunità e al perseguimento del bene comune». Eccola, la squadra. I dieci posti in consiglio comunale sono occupati tutti dalla maggioranza, che ha davanti cinque anni di lavoro senza opposizione alcuna a livello istituzionale. «Rinnoviamo il Comune con freschezza, lontani da logiche di divisione o partitiche» continua Mazzurana rivolgendosi ai suoi. Per quanto riguarda la giunta, ha optato per incarichi a rotazione che incentivino il coinvolgimento e, appunto, il lavoro di squadra. Per i primi due anni e mezzo, suo vice è stato nominato Massimo Zanga, con deleghe a sport e tempo libero, rapporti con associazioni e commercio; Marta Agnellini, invece, è l’assessore a politiche giovanile e pari opportunità. «Il gruppo conta di più delle appartenenze politiche, ringrazio il sindaco e conto molto sui giovani» sottolinea Zanga. Ai consiglieri più giovani, Jonathan Castelletti di 19 anni e Luca Lorenzi di 23, Mazzurana ha affidato: al primo arredo urbano, aree verdi, Palio della botte e consiglio comunale ragazzi; a Lorenzi, con l’appoggio esterno di Manuela Azzolini, manifestazioni culturali e gestione della biblioteca, attività teatrali, comunicazione. A Lucia Lucchini le deleghe a turismo e valorizzazione del territorio, a Tiberio Veronesi eletto capogruppo consiliare le politiche agricole, le attività produttive e le società partecipate. Anche Veronesi lancia un messaggio ai giovani: «Mi auguro che trovino amore e soddisfazione in quello che fanno per il paese». Marco Dall’Ora si occuperà di politiche energetiche, telecomunicazioni e videosorveglianza, nonché del nuovo ponte tra Rivalta e Peri, per il quale sono stati già reperiti fondi per 8 milioni e mezzo. Servizi sociali e politiche per la famiglia sono affidati a Graziella Zanolli, istruzione e politiche educative a Sara Ivana Schniererova. Infine, lavori pubblici, manutenzioni, sicurezza e protezione civile a Gian Antonio Stella. •

C.M.