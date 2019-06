La scuola «Bambi & Bimbi» alla scoperta della stazione

È stata una giornata speciale per i 60 bambini della scuola primaria Bambi & Bimbi di Pescantina: hanno concluderanno il loro anno scolastico effettuando un viaggio in treno con la scorta della Polizia. L’evento s’inquadra nell’ambito del progetto «Train... to be cool», avviato dalla Polizia ferroviaria nel 2014. Dal 2018 il progetto è stato esteso agli alunni delle scuole elementari e in questo caso dell’ultimo anno della scuola materna che ha scelto come progetto educativo annuale il treno. Ieri mattina il Compartimento Polfer per Verona e il Trentino Alto Adige ha aperto le porte ai piccoli viaggiatori che, dopo aver visto l’ufficio del dirigente movimento della stazione di Verona Porta Nuova (quello che i bimbi chiamano l’ufficio del capostazione), hanno provato le auto della polizia e osservato la stazione dai 100 occhi del Centro operativo compartimentale (Coc). I formatori del Progetto «Train... to be cool» hanno accompagnato i bambini in questo viaggio nel mondo ferroviario sottolineando loro le semplici regole di comportamento per garantire la sicurezza ferroviaria. Partendo dalla linea gialla, sino a comprendere il funzionamento e il rispetto dei passaggi a livello e dei segnali ferroviari, i piccoli alunni si sono cimentati in giochi e quiz e, rispondendo correttamente a tutte le domande poste dai docenti poliziotti, si sono conquistati il diploma di «esperto in sicurezza ferroviaria». All’arrivo li aspettavano tutti i poliziotti in servizio al settore operativo di Verona Porta Nuova e il Compartimento Polfer per la consegna degli attestati. Dal prossimo anno saranno intensificati gli incontri nelle scuole, anche primarie, per promuovere i comportamenti corretti da tenere in stazione e bordo treno. •