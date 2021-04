La rassegna «Attraverso il paesaggio» passa in Val Borago

È in corso la rassegna primaverile “Attraverso il paesaggio. Dialoghi tra scienza, arte e letteratura”, promossa e organizzata dall’associazione veronese di promozione sociale Alba pratalia.

Quest’anno, dopo la pausa forzata del 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus, la rassegna è partita con alcuni appuntamenti on line per passare ora a escursioni in presenza nel mese di maggio e ad altri incontri sempre in presenza, Covid permettendo, in autunno.

Il tema del 2021 è “Paesaggi e memoria. La forma del tempo” e su questa traccia sono state organizzate tre uscite domenicali tra Verona, Negrar di Valpolicella, Cavaion con una puntata anche ad Arco in Trentino.

Domenica 9 maggio si parte con un’escursione in Val Borago, in collaborazione con le associazioni Il Carpino, il gruppo Cai Cesare Battisti di Verona e Fondo Prognoi: Paolo Gazzi di Alba pratalia e Mario Spezia del Carpino faranno da guide nella parte nordoccidentale della Zona speciale di conservazione Borago-Galina, alla scoperta degli elementi storico-naturalistici che la caratterizzano.

La domenica successiva, 16 maggio, si andrà ad Arco in Trentino per una passeggiata letteraria ai piedi del castello sulle tracce del grande poeta austriaco Rilke guidati da Gazzi e con la partecipazione di Elena Filosi, autrice dei volumi “Rainer Maria Rilke ad Arco” e “Rilke e le primavere di Arco”. In caso di limitazioni ai trasferimenti l’escursione verrà effettuata il 3 ottobre.

Infine, domenica 23 è in programma un’escursione ad anello sulle colline di Cavaion guidata da Giuseppe Sandrini di Alba pratalia lungo un percorso panoramico e ricco di spunti storici e paesaggistici con letture tratte dall’opera dello scrittore e geografo Eugenio Turri (1927-2005). Per iscriversi o avere ulteriori informazioni su luoghi di ritrovo, orari e mete, inviare una e-mail all’indirizzo info@albapratalia.it.