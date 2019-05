La Lega porta i big Dopo Stefani arriverà Salvini

«L’autonomia non è nei libri di filosofia, ma deriva da un’iniziativa concreta della Lega in Veneto con l’iniziativa del referendum e nasce dalla volontà di portare e mantenere il centro delle decisioni più vicino ai cittadini per fare in modo che i cittadini stessi possano sapere meglio chi fa cosa controllandone l’operato». Così ha spiegato la sua idea di autonomia il ministro leghista per gli affari regionali Erika Stefani, vicentina, ospite dell’incontro organizzato lunedì pomeriggio al Caffè Perla in piazzetta Lanza proprio dalla Lega per sostenere il candidato sindaco Marco Andreoli alle elezioni amministrative del 26 maggio. Una trentina i negraresi presenti, perlopiù capilista e candidati consiglieri delle 10 liste di centro destra (partiti e civiche) che appoggiano la sua candidatura. Andreoli, sottolineando l’importanza del «sentimento autonomista» che muove il partito, ha annunciato l’arrivo a Negrar la prossima settimana del segretario della Lega e ministro dell’interno Matteo Salvini. Il ministro Stefani dichiara che «avere in testa il territorio, per la Lega, significa un determinato modo di operare che prevede l’ascolto della gente», infine sottolinea che «un territorio ha il suo valore se ha un bravo sindaco, un sindaco competente che possiede gli strumenti per governare un mondo complesso come quello di oggi». Prima di lei per la Lega hanno parlato Mara Bizzotto, europarlamentare uscente che si ricandida alle elezioni europee sempre del 26, il deputato Paolo Paternoster e il sottosegretario alla salute Luca Coletto. Il ministro Stefani ha poi partecipato a un incontro a Pescantina. •

C.M.