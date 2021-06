L’abbraccio a Gaburro «Anima della sua terra»

Aveva girato il mondo e vissuto per alcuni periodi per lavoro negli Stati Uniti d’America e anche in Africa, ma aveva Negrar nel cuore. E al suo paese, dopo alcuni decenni trascorsi con la moglie e i tre figli a Verona, nel quartiere di Valdonega, il professor Giuseppe Gaburro, già senatore del Ccd-Cdu morto sabato a 87 anni - era tornato a Negrar. Partecipe del suo sviluppo e di iniziative culturali e sociali. «Per noi amministratori il professor Giuseppe Gaburro è sempre stato un punto di riferimento, un uomo di grandi visioni, come lo erano i politici di un tempo». Sono le parole di Fausto Rossignoli, vicesindaco, condivise dal sindaco Roberto Grison, pronunciate al funerali di Gaburro, già professore di Politica economica e per quasi vent’anni direttore del Dipartimento di Scienze economiche dell’Università di Verona. Gaburro fu anche sindaco di Negrar, per la Dc, a metà anni ’60, per qualche mese, poco dopo la laurea in Economia e Commercio alla Cattolica. Ma il padre Gabriele, sarto e commerciante, avrebbe voluto che il figlio continuasse nell’impresa familiare. E gli disse: «Pensaci, ma fai una cosa sola. Decidi entro domani». E il figlio, non senza rammarico, scelse solo l’Università. È un abbraccio corale, di profonda semplicità, quello che il centinaio di persone presente ai funerali riserva a Gaburro, negli ultimi anni vissuto a Casa Nogarè. Tutti ricordano le sue sofferenze - tra l’altro dopo un grave ictus, che non lo aveva però fermato - per le perdite premature della moglie Annalisa Manara - sorella del fumettista Milo Manara - e del figlio Gabriele. Alle esequie la sorella di Gaburro, Marisa, e gli altri figli Zeno e Cosima, che ricorda «il grande impegno e aiuto del papà per la sua comunità negrarese, tra cui la costruzione dell’asilo, e per attuare la Dottrina sociale cristiana». Cofondatore, con monsignor Gino Oliosi, del Centro Toniolo, negli anni ’70, Gaburro fu attivo nel Comitato collegamento cattolici, con progetti di sviluppo per Paesi poveri. «Viveva la fede e la solidarietà in maniera concreta», ricorda il parroco. A Negrar, poco distante dalla chiesa, c’era la sartoria e merceria del padre di Gaburro, poi continuata per tanti anni dalle zie Noemi, Angela, Corinna ed Emma. Ai funerali anche i cugini Renzo e Lino Banterle. Gaburro fu tra l’altro attivo nel ricordare la figura e l’opera di Guido Ghedini, sindaco per tre mandati dal 1951 a metà anni ’60. E tra i presenti ai funerali - oltre a Renzo Bighignoli, successore di Gaburro come presidente della Cantina sociale di Negrar - anche l’ex sindaco Alberto Mion, commercialista, che studiò con Gaburro, e Mario Rossi, già consigliere regionale. E poi i professori Francesco Rossi, già preside di Economia e Commercio, Giam Pietro Cipriani, direttore del Dipartimento di Scienze economiche, che cita Gaburro come «docente molto vicino agli studenti, a cui spiegava i modelli economici con i retroscena». «Giuseppe era un uomo instancabile», dice Giovanni Tondini, economista e collega, «che sapeva rendere possibile l’impossibile». Come nell’aiutare i poveri, insieme alla moglie Annalisa, scrittrice di talento, e al figlio Gabriele, due anime belle.•.