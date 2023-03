Incendio Coati, dissequestrata l’intera area: «Bonifica entro la settimana»

Incendio dello stabilimento Coati di Arbizzano, l’area è stata dissequestrata. Lo rendono noto i Vigili del fuoco con una nota a firma del responsabile del Nucleo investigativo antincendio Veneto, ingegner Francesco Pilo, che precisa anche alcuni punti relativi a quanto pubblicato nelle pagine di cronaca del nostro giornale in data primo marzo.

«Il nucleo investigativo antincendio dei Vigili del fuoco (Nia Veneto) che sta svolgendo le attività d’indagine sulle cause d’incendio in collaborazione con lo Spisal», si legge nella nota, «ha trasmesso all’ufficio di Polizia giudiziaria del comando dei Vigili del fuoco di Verona il nullaosta di dissequestro il 22 febbraio». La nota dunque sottolinea: «Lo stesso documento è stato girato dall’ufficio di Polizia giudiziaria del comando dei Vigili del fuoco di Verona in data 23 febbraio alla Procura della Repubblica di Verona. La Procura di Verona ha provveduto al dissequestro totale dell’area il 2 marzo».

Il Nia specifica inoltre che «la ditta Coati provvederà entro la settimana dal 6 al 10 marzo all’inizio delle operazioni di bonifica». «Per quanto sopra elencato», specifica dunque la nota, «non risultano corrispondere a verità le seguenti affermazioni apparse nell’articolo: “Ma sarà così almeno per un altro mese attorno allo scheletro annerito dello stabilimento del salumificio Coati ad Arbizzano. La procura infatti ha bisogno di concedere tempo ai vigili del fuoco che stanno indagando sul gigantesco rogo che il 9 febbraio scorso ha distrutto l’industria. Pertanto, l’area e tutto quello che c’è dentro, resterà sotto sequestro almeno fino ai primi d’aprile».

La nota a firma dell’ingegner Francesco Pilo conclude sottolineando che tutte le istituzioni coinvolte, quali Procura e Vigili del fuoco oltre che la proprietà stessa, si sono tutte impegnate per favorire nei tempi più brevi possibili la risoluzione di tutte le problematiche elencate nell’articolo.•.