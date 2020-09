In municipio i moduli per le domande

Avviata raccolta dati per la quantificazione dei danni per il maltempo del 23 agosto. I cittadini o legali rappresentanti di imprese possono presentare la segnalazione compilando i modelli disponibili sul sito del Comune. L’allegato B serve per il patrimonio privato; l’allegato C per le attività produttive. Il termine per le domande è il 22 settembre. La consegna si può effettuare all’Ufficio protocollo, via Madonna 49/51, lunedì: 8.30 - 12, martedì: 8.30-12.30 e 14 -16, giovedì: 8.30-13, venerdì: 8.30 - 12; con raccomandata allo stesso indirizzo; via mail a protocollo@comune.pescantina. vr. it; a mezzo Pec a pescantina.vr@cert.ip-veneto.net. Info:segnalazionedanni@comune.pescantina.vr.it.

L.C.