In coma per vent’anni Addio a Zucconelli

Il fisico atletico e la voglia di vivere circondato dagli affetti più cari sono stati più forte di tutto, anche del destino. Ma hanno ceduto il passo, alla fine, dopo vent’anni di vita vegetativa causata da un terribile incidente sul lavoro avvenuto in Sardegna nel 2000 e dopo un risarcimento milionario ottenuto al termine di una lunga battaglia legale e di giustizia portata avanti dalla famiglia. Vinicio Zucconelli, 47 anni, se n’è andato improvvisamente sabato 2 maggio nella Speciale unità di accoglienza permanente (Suap) di Casa Nogarè, all’interno dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. È stato assistito dal personale specializzato dell’unità speciale e ha trascorso vent’anni tra le amorevoli cure dei familiari che non l’hanno mai abbandonato un istante. Vent’anni di coraggio e di prove d’amore, di dolore e speranza. Ma dal coma e dallo stato vegetativo che seguirono l’incidente, Vinicio non si è più ripreso. Negli ultimi due mesi solo l’emergenza Coronavirus e le misure di isolamento e protezione disposte per scongiurare i contagi non hanno permesso, alla mamma Luciana e alle sorelle Dorotea, Susanna e Valeria, di andare a trovarlo per fargli compagnia e tenerlo in ordine, dedicargli un sorriso, stringergli la mano o fargli prendere una boccata d’aria. Vinicio era sempre molto attento: quando lo incontravi e stavi un po’ con lui, il suo sguardo sapeva arrivarti nel profondo. Soprattutto la mamma Luciana e il papà Vittorino, morto nel 2011, hanno trascorso con il figlio ogni giorno di ogni anno da lui vissuto nella struttura di Negrar. «Mio figlio viene prima di tutto» era solita dire Luciana se le chiedevi dove trovava la forza. Durante questa emergenza, però, lei si è dovuta rassegnare alle telefonate quotidiane come unica possibilità di contatto a distanza e Dorotea è riuscita a salutarlo con qualche video chiamata. Poi, sabato scorso, la notizia della morte. «Ora il mio adorato fratello è finalmente in pace» afferma Dorotea. La famiglia Zucconelli, insieme alla moglie e ai due figli di Vinicio, lo saluta oggi con una cerimonia funebre nella chiesa di Caselle di Sommacampagna a cui partecipano solo 15 persone come da disposizioni per questo periodo emergenziale. Poi il quarantasettenne riposerà accanto al papà Vittorino. Intanto su facebook un amico e compagno di partite a pallone ha dedicato a Vinicio un video commuovente in cui racconta la sua storia e fa scorrere tante fotografie di momenti felici. «Ringraziamo la comunità di Caselle e tutte le persone che ci hanno aiutato in questi anni» conclude Dorotea. •

C.M.