Il termometro filtra visite ed esami al Don Calabria

Temperatura massima prevista 37,5 gradi, anche per accedere all’Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Da alcuni giorni ai due accessi della «Cittadella della Carità» voluta e avviata in Valpolicella da San Giovanni Calabria, ossia all’ingresso di Casa Perez vicino al piazzale omonimo e alla rotatoria con la meridiana e all’ingresso del Sacro Cuore in fondo a viale Rizzardi, due operatori dell’ospedale misurano la temperatura corporea a chiunque voglia entrare nella struttura per eseguire una visita medica, fare un esame diagnostico o per andare a trovare un proprio familiare. Naturalmente tutti devono indossare mascherina e guanti, che sono obbligatori. Ma se il termometro frontale dà un valore superiore ai 37,5 gradi, l’accesso alla struttura ospedaliera avviene soltanto dopo un colloquio e parere medico. Il controllo da parte degli operatori ai due ingressi avviene dalle 7 alle 19, ogni giorno. Nei singoli reparti verifiche e triage sulle entrate vengono eseguiti da tempo, per la prevenzione del contagio da Covid-19. Ora con questa ultima misura ai due accessi, l’Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar non solo si allinea all’ultima ordinanza del goivernatore del Veneto Luca Zaia, ma anche e soprattutto pensa a garantire la massima sicurezza ai pazienti ricoverati, ai medici e a tutti gli operatori sanitari al lavoro. •

C.M.