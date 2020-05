«I risparmi per la mia Italia»

Cinquemila euro. Una donazione, frutto dei risparmi di una vita normale. E una motivazione semplice e disarmante: «Qui ho ricevuto tanto e sento di dovere dare quanto posso». Floare Abrudan, per colleghi ed amici semplicemente «Ika», nascita rumena, in Italia dal 2003, in attesa di una cittadinanza «nonostante le pratiche rallentate dall’emergenza Covid-19», il versamento l’aveva già effettuato: «Con il cuore». Non a una piccola azienda a conduzione familiare ma ad Aquardens, il grande parco termale a Pescantina, dal 2016 suo «posto di lavoro» ma, ammette Ika, «assai di più, un luogo dove mi trovo bene». L’amministratore delegato, Flavio Zuliani, ha ovviamente declinato con garbo e una certa emozione, l’offerta destinata al progetto aziendale «Acqua per la Vita», a favore degli ospedali scaligeri. Ika non s’è arresa: ha acquistato comunque 30 biglietti. Idee chiare e lealtà. «Sono fatta così», taglia corto Ika. Barista di Aquardens, al momento in cassa integrazione (come quanti altri?), ex operaia in una fabbrica italiana di calzature delocalizzata in Romania. Poi il «colpo di fulmine» per il suo «Paese del futuro», complice una vacanza nelle Marche. L’arrivo a Verona, prima come baby-sitter, poi domestica in alcune famiglie. «Sempre apprezzata, trattata con grande rispetto», racconta schiva. L’Italia di Ika è anche un marito, Carlo, nativo del «Ceo» ed ex conducente sulle linee Atv ed un figlio, ormai diciottenne, ora alle prese con la gestione di un bar in Romania. «Se dico che ho avuto molto non è per caso», conferma Floare. «Non c’è di che stupirsi: l’Italia ha fatto tanto per me e ricambiare è il minimo». Anche se, ma lo lascia solo intuire, ciò significa rinviare l’acquisto di un’automobile dopo anni «pedalando in bicicletta». Di Aquardens parla come di «una squadra di persone molto affiatata, per me ormai come una famiglia... E in famiglia ci si aiuta». Logica stringente, per una semplice «questione di cuore». «Ovviamente non possiamo accettare il contributo di Ika», chiarisce Flavio Zuliani, amministratore delegato del parco termale. «Ma è giusto che persone come lei divengano un simbolo di solidarietà, perché tutto ciò fa bene alla salute e al cuore del nostro Paese». Magari vale anche come esempio visto che il gesto di un’Italiana (in attesa di cittadinanza) «va oltre e vola più in alto di quanto abbiamo imparato in questo tempo dall’Europa». L’«unione» come la testimonia Ika «è sincera e regala l’entusiasmo che oggi serve a un’Italia che non molla, rappresenta lavoratori che in questo momento terribile di crisi economica amano la propria azienda e il lavoro. Il Paese che vuole ripartire. Grazie...». Ika non ha altre spiegazioni: «Se ricevi devi dare, così ho imparato». Cuore e parole di un’Italiana. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Mozzo