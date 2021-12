Per tanti veronesi “fossili” è sinonimo di gita scolastica a Bolca, visita al museo, camminata nella gola della Pesciara, qualche smartellata sulle dita nello spaccare le pietre alla ricerca di un pesciolino o almeno di un’alghetta. Un’esperienza unica. Come unici sono i pesci impressi nella pietra.

“Fossili”, però, è auspicabile che diventi presto sinonimo di Unesco, se l’organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura, l’Unesco appunto, che ha sede a Parigi, concedesse il riconoscimento di patrimonio dell’umanità ai giacimenti di Bolca e più in generale della Val d’Alpone dopo averli inseriti nella cosiddetta “Tentative list”, iter indispensabile affinché la candidatura proceda nel suo iter.



Il secondo fronte Ma la nostra provincia confida in un secondo riconoscimento, questa volta nella lista del patrimonio immateriale dell’Unesco: quello delle tecniche secolari di appassimento delle uve per la produzione dell’Amarone e del Recioto, in questo caso riguardante la Valpolicella. Il cammino, nello specifico, è ancora lungo rispetto a quello già fatto per i fossili della Val d’Alpone.



L’appoggio della Regione Il governatore del Veneto Luca Zaia a più riprese e in più occasioni ha fatto riferimento alle ambizioni e alle attese per Bolca e la Valpolicella (l’ultima è stata durante la trasmissione Diretta Verona di giovedì scorso su TeleArena), sempre spendendosi in convinti apprezzamenti

“Bolca è uno dei giacimenti più importanti del pianeta, sia per la varietà delle specie che per l'ottimo stato di conservazione di reperti unici e spettacolari”, ha detto a più riprese dei fossili. Il riconoscimento dell’Unesco andrebbe a tutelare e promuovere un territorio inconsapevolmente custode per 50 milioni di anni di un tesoro nel sottosuolo che solo la casualità ha portato in superficie circa mezzo millennio fa.



Il valore del brand Unesco La possibilità di diventare il 57° sito Unesco d'Italia è all’orizzonte e c’è chi di fronte a un tale evento, che collocherebbe l’Est veronese in una “vetrina” di portata planetaria, si pone domande sintetizzabili in “Quanto vale il brand Unesco?”

Giamberto Bochese, già sindaco di Roncà, da cinque anni presidente dell’Ats (Associazione temporanea di scopo) per la candidatura Unesco, prova a dare delle risposte: “Noi ci siamo incontrati con imprenditori friulani delle Colline del Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene e piemontesi dell’area vitivinicola delle Langhe, ossia il mondo del vino”. Eccellenze che hanno storia e vedute diverse, per cui è difficile una comparazione, ma “in termini di flussi turistici i territori del Prosecco ad esempio hanno avuto un incremento del 28 per cento”. E aggiunge: “Le Langhe addirittura una crescita del 40 per cento, ma va appunto ribadito che sono territori con peculiarità molto diverse”.

Calcolo sul costo dei terreni Sono tante le variabili in gioco: “Di norma”, chiarisce Bochese, “per capire se un territorio acquista valore economico si valuta l’incremento del costo dei terreni in ettari, ma anche in quest’ambito non mancano le variabili”.

Sorride Bochese sulle possibili perplessità ma al contempo tranquillizza: “Spesso la gente teme più che altro i vincoli che potrebbero coinvolgere i loro terreni. In questo senso vorrei spezzare una lancia a favore dell’Unesco che dà certamente valore alle bellezze materiali, ma suo scopo primario è infondere una coscienza forte, dare sensibilità ai popoli, creare una mentalità positiva e una coscienza collettiva sempre migliore”.

L’iter della Val d’Alpone A guidare la “macchina Patrimonio dell’Umanità” in Val d’Alpone è appunto il comitato Ats, impegnato a pianificare i dettagli dell’operazione a partire dal 2015 con un lavoro paziente e meticoloso fra le Comunità della Val d’Alpone e dell’Alta Valle del Chiampo per costituire l'Ats. Il 2 febbraio 2017, nel municipio di Vestenanova quale sede legale, è stato eletto presidente Giamberto Bochese, affiancato dal direttivo con Edo Dalla Verde sindaco, ora sostituito da Stefano Presa; Diego Giacomo Lonardoni, Aldo Lorenzoni, Fabio Saggioro, Domenico Zugliani e Roberto Zorzin.

“Insieme abbiamo convenuto”, ricorda il presidente, “che i reperti fossili custoditi dalle nostre Valli avessero le caratteristiche di unicità e di eccezionale valore richieste dall’Unesco per poterli considerare patrimonio di interesse universale”.

In campo anche i viticoltori Per il riconoscimento del patrimonio immateriale della Valpolicella, invece, non si battono solo amministratori e politici locali, regionali e nazionali di vari partiti, ma anche produttori vitivinicoli e agricoltori, operatori del turismo, imprese locali, associazioni e residenti.

La convinzione di tutti, infatti, è che il riconoscimento previsto dall’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura non possa che aumentare il valore e l’attrattività di questo territorio a due passi da Verona (dichiarata sito Unesco dal 2000) come destinazione turistica legata al vino ma non solo, favorendo la conoscenza pure di storia, arte, cultura, tradizioni e paesaggio, aprendo nuove opportunità di sviluppo sostenibile e dando vita a un circuito virtuoso.



L’iter della Valpolicella Nel 2016 alcuni amministratori locali con il Comune di Negrar in testa, il Consorzio Tutela Vini Valpolicella, la Cantina Valpolicella Negrar e studiosi del settore si sono messi al lavoro per lanciare e sostenere la proposta d’iscrizione del metodo dell’appassimento delle uve di Recioto e Amarone nel patrimonio immateriale dell’Unesco.



All’appassimento Cantina Valpolicella Negrar ha dedicato pure un piccolo museo, nel suo fruttaio storico, per raccontare a studenti, winelover e turisti una tecnica antica che ancora oggi è alla base della produzione vinicola della zona e che rappresenta un patrimonio unico al mondo da esaltare anche tramite il riconoscimento Unesco.