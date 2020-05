I 100 anni di Cesira, la festa è rimandata

Ha dedicato la vita alla casa e alla famiglia, Cesira Trevisiol, accudendo tutti e ricambiata dall’affetto di marito, figli e nipoti. Nella casa di Fumane, in Valpolicella, a due passi dalla chiesa, affacciata sulla piazza centrale del paese, ha sempre accolto tutti a braccia aperte, cucinato, pulito, pregato per tutti. Ieri Cesira ha compiuto 100 anni, a Casa Nogarè, dove è ospite dall’autunno scorso: un appuntamento atteso da mesi, da lei e dalla sua famiglia, per fare festa insieme a parenti e amici come merita il secolo d’età. Ma per colpa del coronavirus e dell’isolamento necessario per scongiurare contagi, soprattutto tra gli anziani, non c’è stato il grande ritrovo festoso pensato dai familiari. Auguri, parole affettuose, sorrisi sono stati possibili solo tramite videochiamata. La centenaria però non ha perso il suo dolce sorriso e ha tenuto stretto il bambolotto che la nipote Laura le ha regalato tempo fa, dicendole: «Ti terrà compagnia, nonna». E così, infatti, è stato. «Non la vediamo dal 9 marzo, salvo qualche video chiamata per un saluto», spiega il figlio Giorgio Fasoli, amareggiato per la festa mancata ma felice per il traguardo dei 100 anni raggiunto dalla mamma. Nata in Friuli il 5 maggio 1920, a Pasiano di Pordenone, Cesira si trasferì a Roma con i genitori, tre fratelli e una sorella. Proprio a Roma, nella primavera del ’45, conobbe il soldato Giuseppe Fasoli di Fumane che era nella capitale insieme alle truppe americane. La guerra non era ancora finita. Tra loro fu un colpo di fulmine. L’unione fu benedetta dal padre di lei: si sposarono il 18 marzo 1945 nella capitale, con un matrimonio in pompa magna, poi si trasferirono nel paese della Valpolicella per mettere su famiglia. Hanno avuto due figli, Daniela e Giorgio. Il marito Giuseppe faceva il muratore, lei la casalinga e la mamma premurosa. Molto devota e vedova da oltre 30 anni, con l’avanzare dell’età è stata accudita dai figli e coccolata dai nipoti Diego, Laura e Marzio. Tant’è che fino all’ottobre 2019, a 99 anni compiuti, ha vissuto da sola nella sua casa. Poi è arrivato un grave malanno ed è stata ricoverata all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Cesira si è ripresa e si è sistemata a Casa Nogarè. Qui è arrivata ai suoi 100 anni senza festa, per le misure anti Covid, ma si spera sia solo rimandata. • C.M.