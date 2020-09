Giallo ai parchi, tre fontane chiuse

Tre fontanelle pubbliche chiuse a Pescantina, al parco della bocciofila, in via Butturini e ai Balconi. Nastro bianco e rosso a delimitare l’area, in modo che nessuno abbia la tentazione di avvicinarsi, e un cartello: «Attenzione non bere», scritto a caratteri giganti. A decidere questo provvedimento è stato il sindaco, Davide Quarella, alcuni giorni fa. E le motivazioni hanno fatto in poco tempo il giro dei residenti e, in particolare, delle mamme che abitualmente frequentano questi parchi con i figli. Il passaparola tramite Whatsapp e social è stato immediato. L’ALLARME. Alla base di questa decisione presa dal primo cittadino, ci sarebbe la notizia di un bambino colpito da Citrobacter: il ragazzino avrebbe bevuto, nei giorni scorsi, dalle tre fontane dell’acqua, appunto alla bocciofila, in via Butturini e ai Balconi. L’amministrazione si è quindi subito mossa in via precauzionale impedendo l’utilizzo dei tre rubinetti. Questa mattina è previsto un incontro in Comune per esaminare la situazione e, con ogni probabilità, verranno affidate ad Acque Veronesi le analisi dell’acqua per capire se vi siano effettivamente dei rischi. Al momento quindi non ci sono elementi certi circa la pericolosità di quelle fontanelle, ma anche alla luce di quanto avvenuto all’ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento si è preferito adottare tutte le misure di sicurezza. IL PRECEDENTE. La notizia sta circolando a Pescantina sicuramente spinta dall’onda emotiva del «caso Citrobacter» registrato nella neonatologia di Borgo Trento. Il batterio ha ucciso Leonardo a fine 2018, Nina a novembre 2019, Tommaso a marzo scorso e Alice il 16 agosto scorso. Altri nove hanno riportato lesioni cerebrali permanenti mentre sarebbero addirittura 96 quelli colpiti dal batterio. Tutti bimbi ricoverato nella tin dell’Ospedale della Donna e del Bambino. Alla luce di questi numeri, la Regione Veneto nei mesi scorsi aveva nominato due commissioni, una delle quali una manciata di giorni fa è arrivata a una conclusione, riportata in una relazione: il batterio letale si era annidato in un rubinetto dell'acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale e anche nei biberon. Carenze igieniche, sottostima del problema e protocolli di sicurezza non rispettati, tutto questo secondo la relazione ha generato una epidemia. In pratica, il Citrobacter avrebbe colonizzato il rubinetto del lavandino interno al reparto. Insieme al batterio killer, che sarebbe arrivato dall’esterno, nel medesimo lavandino si annidavano anche altri batteri. Ecco perché la notizia del bambino che ha contratto il virus a Pescantina ha generato un certo allarme, spingendo l’amministrazione a chiedere una rapida analisi dell’acqua dei rubinetti. I RISCHI. I Citrobacter sono una famiglia di batteri di cui si sa ancora molto poco. Isolati per la prima volta nel 1932 da Werkman e Gillen che proposero il termine generico Citrobacter e ne descrissero sette specie, sono definiti agenti patogeni opportunistici nell’ uomo. Negli adulti possono causare malattie invasive e infezioni del tratto urinario, delle vie respiratorie, della pelle. Ma le conseguenze più importanti le provocano nei neonati che, se vengono a contatto con questo batterio, possono contrarre la meningite. Tanto rara quanto devastante. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.L.