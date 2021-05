Già tutto esaurito al pic nic organizzato con «Invigna»

La prima edizione di «InVigna, nel 2020, è stata un successo da duemila partecipanti. La seconda promette altrettanto bene, a giudicare dalla partenza: il primo appuntamento è per domani, alla cantina Montecariano di San Pietro in Cariano, ed è già al completo. Il format ideato da Chezia Ambrosi e Chiara Lavarini prevede un pic-nic nei vigneti allestiti con luci, coperte e cassette di legno, relax e degustazioni di vino direttamente dal produttore, all’aria aperta e in un’atmosfera rustica. Ha l’obiettivo di promuovere l’enoturismo e le prelibatezze gastronomiche di diversi territori, dai salumi a formaggi e frutta. Ai partecipanti sarà consegnato un cestino con prodotti tipici e assegnato un posto nei filari preparati a festa. Ogni appuntamento prevede inoltre un giro in cantina, per scoprire la storia delle aziende vitivinicole coinvolte, concerti dal vivo, l’uso di stoviglie monouso in materiale compostabile. L’edizione 2021 dell’evento interesserà dal 30 maggio al 5 settembre 16 cantine dislocate in 11 comuni veronesi e nel comune bresciano di Desenzano del Garda. A farla da padrone le aziende vinicole della Valpolicella, ben 10, ma non mancheranno realtà della Valpantena, di Bardolino, Valeggio sul Mincio. Monteforte d’Alpone e Custoza. Info e accrediti: www.invigna.it «InVigna» è stata presentata ieri nei Palazzi scaligeri dal presidente della Provincia Manuel Scalzotto, dal consigliere regionale e membro della commissione Agricoltura del Veneto Filippo Rigo, dal presidente dei Giovani di Confagricoltura Piergiovanni Ferrarese, dal delegato provinciale di Giovani Impresa di Coldiretti Verona Alex Vantini e dalle ideatrici del progetto. Ripartenza dopo l’emergenza, produzioni locali, giovani e nuove idee di promozione, natura e convivialità sono state le parole chiave dei loro interventi. «Questo progetto può soddisfare la necessità di tanti di alleggerire la pressione di questi lunghi mesi di pandemia», afferma Scalzotto, «e di ricominciare con esperienze all’aperto, in relazione con altre persone e il paesaggio».•. C.M.