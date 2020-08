Festeggia la General Store sul circuito di casa con Cristian Rocchetta, dopo il secondo posto di mercoledì scorso a Casale Monferrato. Al 1° Gran Premio Sulle Strade della Valpolicella che ha richiamato le migliori formazioni Continental, Elite e Under 23, il velocista veronese regala il successo alla sua società targata Essegibi - F.lli Curia, organizzatrice della manifestazione nazionale.

Secondo posto per Stefano Gandin (Zalf-Fior) e terzo Davide Bais (CT Friuli) che insieme ai 183 partecipanti hanno animato la corsa, scremandosi sulla dura salita di Conca d'Oro. Plauso agli organizzatori e al sindaco di Sant'Ambrogio di Valpolicella Roberto Zorzi per l'impegno profuso per l'organizzazione di questo evento in un periodo certamente non facile. Gandin e Bais dopo un vantaggio massimo di 1'34", all'ultimo giro hanno iniziano a sentire il fiato del plotone sul collo.

Ne approfitta Rocchetta a ricucire il ritardo e nell'ultimo chilometro a mettere davanti la ruota nella volata di gruppo, facendo esplodere la festa in casa General Store. Ordine d'arrivo: Cristian Rocchetta (General Store) km 147,6 in 3h36'42" media 40,868 km/h, Stefano 2° Gandin (Zalf Euromobil Désirée Fior), 3° Davide Bais (Cycling Team Friuli), 4° Stefano Di Benedetto (Pedale Scaligero).

Anna Perlini