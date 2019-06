Reportage e letteratura Amitrano e Cardini ospiti di «Sulle strade»

Il traduttore di Banana Yoshimoto e Haruki Murakami, Giorgio Amitrano, e lo storico esperto di Medio Oriente Franco Cardini saranno gli ospiti di punta del festival «Sulle strade», dedicato alla letteratura di viaggio, che aprirà oggi a Fumane. La rassegna letteraria, al Centro di appassimento uve Terre di Fumane, in via Ponte Vaio, prevede incontri con autori, laboratori per bambini, reportage fotografici, docufilm, «merende letterarie» e concerti fino a domenica. L’inaugurazione sarà oggi alle 16.30 con gli organizzatori del festival, l’associazione «Sulle strade» e il Comune di Fumane, e con gli ospiti: sponsor ed enti patrocinanti tra cui diversi Comuni della Valpolicella, la Regione, la Provincia e l’università di Verona. Seguiranno gli incontri con i focus sul Levante con Claudia Berton e sulla Bosnia Erzegovina con Simonetta Di Zanutto. Questa sera alle 20 Mario Allegri, già professore di letteratura all’università di Verona dialogherà con il giornalista de L’Arena, Enrico Giardini, sul «Liber peregrinationis» di Jacopo da Verona. Domani, il programma riprenderà alle 10.30. Tra gli incontri anche quello con Andrea Brugnoli che presenterà il suo «Verona illustrata a tavola», alle 12.30. Ma si spazierà dalla Sicilia all’Australia, dal mito all’attualità con i diversi ospiti che si alterneranno durante la giornata. Alle 18 è stato organizzato l’appuntamento con un viaggio tra ciliegi e androidi in compagnia di uno dei massimi esperti italiani della cultura giapponese, Giorgio Amitrano, traduttore appunto di Banana Yoshimoto e Haruki Murakami, professore ordinario di Lingua, cultura e letteratura giapponese all’università di Napoli e nominato, nel 2012, dal ministero degli Affari esteri direttore dell’Istituto italiano di cultura di Tokyo. Amitrano presenterà il suo «Iro Iro, il Giappone tra pop e sublime», e verrà intervistato dall’antropologo Lodovico Lindemann. Domenica tra gli ospiti d’eccezione ci sarà il noto storico Franco Cardini. Alle 18.30, sarà intervistato dal capocronaca de L’Arena, Bonifacio Pignatti, che con lui ripercorrerà la storia «da Bisanzio a Istanbul», città «seduttrice, conquistatrice e sovrana», come cita il titolo dell’ultimo volume scritto da Franco Cardini.

M.V.A.