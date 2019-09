Il Comune vuol cambiare nome aggiungendo «di Valpolicella»

Dopo Negrar, anche il Comune di Fumane vuole aggiungere la dicitura «di Valpolicella» al suo toponimo. A spiegarne i motivi, il neo sindaco Daniele Zivelonghi: «Sarà adottata a breve la delibera di Giunta che darà il via all’iter amministrativo per il cambio del nome da “Fumane” a “Fumane di Valpolicella”. Con tale iniziativa, l’amministrazione raccoglie e fa propria l’istanza di chi vuole ripercorrere e riproporre l’aspetto culturale legato all’appartenenza alla Valpolicella del nostro capoluogo». Nell’epoca della globalizzazione, dunque, si vuole caratterizzare ancora di più la propria identità geografica. Fumane infatti vuole che venga sottolineata l’appartenenza a questo luogo, bellissimo e conosciutissimo nel mondo, la Valpolicella, e che sia contemporaneamente un modo per proiettare il paese in una dimensione più elevata e al passo con i tempi, rendendo il luogo più conoscibile, ma che non faccia dimenticare la tradizione e la cultura fortemente collegate al territorio. «Indiscussa sarà la ricaduta a livello turistico e commerciale del cambio toponomastico», dice convinto il primo cittadino Zivelonghi, «l’iter per il cambio del nome non prevede costi per il Comune, né per i cittadini. Il cambio del nome, una volta ultimato il procedimento, comparirà sui nuovi documenti e sui documenti che saranno, di volta in volta, rinnovati alla naturale scadenza. Sarà costituito un comitato di studio per la verifica dei presupposti e sarà data la massima pubblicità a tutto l’iter amministrativo. Alla conclusione dello stesso, sarà indetto un referendum (a carico della Regione Veneto) all’esito del quale sarà presa la decisione finale». •

G.G.