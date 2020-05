Dotazioni gratuite per chi ha più di 70 anni

L’azienda agricola Giuseppe Campagnola Winery di Valgatara ha donato al Comune di Marano di Valpolicella 500 mascherine lavabili per i residenti over 70. Il Comune lo ha fatto in in questi giorni, ma chi non le avesse ricevute può ritirarle a partire da oggi allo sportello anagrafe o in biblioteca. «La consegna per nominativo è complicata, rispetto a quella per indirizzo e numero civico», spiega il sindaco di Marano, Giuseppe Zardini. «Abbiamo coperto parte degli aventi diritto, ma sapevamo che molti potevano non essere reperibili e abbiamo atteso che le persone potessero spostarsi da casa per ritirarle da sé».Le mascherine donate agli anziani sono dello stesso modello contenuto nei distributori automatici presenti sul territorio ed è proprio da lì che è partito tutto. Il Comune di Marano è stato il primo in provincia e tra i primi in Veneto a installare uno di questi distributori, insieme alle aziende di Arbizzano Newpsystem di Graziano Riolfi e Steal dei Fratelli Giusto (con il contributo pure della Veneto Vending di Bardolino). «La praticità della mascherina, ma soprattutto la carenza iniziale del prodotto sul mercato hanno fatto lavorare molto il distributore», continua Zardini. «L’azienda ha mantenuto un prezzo basso, senza approfittarne e donando le prime mascherine alla casa di riposo di Valgatara e al Comune per le famiglie». Tempo poco, però, e nel rifornire il distributore si è notato che molti anziani lo utilizzavano. «Così abbiamo cercato uno sponsor che potesse aiutare le persone di oltre 70 anni», racconta il sindaco. «La proposta è stata fatta alla Cantina Campagnola di Giuseppe Campagnola, che non ha esitato ad acquistare le mascherine a prezzo di costo». «Le nostre aziende sono sempre pronte ad accogliere le iniziative, di qualunque tipo esse siano, dalla promozione alle manutenzioni», conclude Zardini, «in questa emergenza hanno dimostrato importanti comportamenti virtuosi».[END_3]

C.M.