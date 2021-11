Domenica ecologica a Negrar: limiti alle auto e iniziative ambientali

Stop alle auto in centro a Negrar, velocità ultra ridotta su tutte le strade del territorio comunale e sensibilizzazione ambientale. Domani, domenica 14 novembre, nel Comune di Negrar di Valpolicella è in vigore la prima giornata ecologica promossa in accordo con l’amministrazione provinciale per contenere l’inquinamento atmosferico. Dalle 9 alle 18 nel capoluogo vige il divieto di circolazione per tutti i veicoli diesel e benzina nelle centrali vie Mazzini, della Rimembranza e Cavalieri di Vittorio Veneto. Su tutte le strade è stata disposta la velocità ridotta a 20 chilometri orari. Inoltre, in concomitanza con la giornata anti inquinamento il gruppo negrarese dell’associazione Plastic Free propone la raccolta dei mozziconi di sigaretta, deleteri per l’ambiente, con consegna di porta mozziconi tascabili. Ritrovo alle 9 in piazza Vittorio Emanuele II, su sui si affaccia il municipio.