Dibattito in Consiglio sui soldi per la ciclabile

Rilevanti risorse per oltre 35mila euro sono state stanziate dalla giunta comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella, come da illustrazione in Consiglio comunale dall’assessore al bilancio e vicesindaco Evita Zanotti, alla quale è seguita una coda, tra compiacimento e polemiche, dai banchi delle opposizioni. «Per la progettazione della futura pista ciclabile tra via Volta, Lanza e Casetta tra il capoluogo e Domegliara», ha affermato l’assessore, «sono stati stanziati 13mila euro, altri 8.000 sono stati introitati dalla Regione Veneto a titolo di contributo per le aziende di trasporto locale che non hanno potuto svolgere il proprio servizio causa Covid, 2.500 euro per l’abbattimento di alcune barriere architettoniche da parte di un cittadino». Ulteriori 7.000 euro sono stati deliberati per prestazioni professionali relative alla definizione del nuovo Pat in sostituzione del piano regolatore; nonché per progetti inerenti a nuovo opere in Villa Brenzoni Bassani e per l’immobile di San Giorgio che ospita la sede della Pro Loco. «Il nostro voto è favorevole, ma invito l’amministrazione a intraprendere la strada scelta da altri Comuni che hanno indetto bandi con risorse proprie a sostegno di attività in crisi. Nella delibera della giunta, invece, non è citato alcun sostegno per le nostre imprese»: Alberto Marconi, consigliere di opposizione del gruppo Sant’Ambrogio Riparte, ha espresso voto di astensione del proprio gruppo «motivato dal positivo stanziamento di 13mila euro per la progettazione della pista ciclabile anche se il progetto rimane contraddittorio». Marconi ha rammentato: «Nel 2004, quando si insediò la prima amministrazione Destri di cui Zorzi era vice, presentai in Comune, con altri cittadini, un progetto complessivo per la realizzazione di piste ciclabili che sono chiamate tali in quanto realizzate per la percorrenza in sicurezza di ciclisti e pedoni. Osservando il progetto della ciclabile tra via Lanza e via Casetta, i ciclisti devono per due volte attraversare la strada. Un controsenso». «Senza contare, ormai a distanza di anni, in quale modo l’amministrazione intenda collegare la Cicladige Terradeiforti che arriva, dal territorio di Dolcè, in via Sottosengia a Domegliara alla Valpolicella. La maggioranza», ha concluso, «sta pagando errori nel concedere licenze edilizie a privati senza avere tenuto conto degli spazi necessari per il passaggio in sicurezza di ciclabili e pedoni». •.