Dai cinghiali al traffico e alle gare clandestine: la richiesta di aiuto di Valpolicella, Baldo e Valdadige

Dati su furti, rapine, altri reati e incidenti stradali, criticità e problemi segnalati da Comuni o cittadini come i danni dei cinghiali e la presenza dei lupi, richieste di aiuto e collaborazione in situazioni particolari, nonché riflessioni sul tema della sicurezza ad ampio raggio: tutto questo è emerso stamattina, martedì 9 novembre, a Negrar di Valpolicella, durante una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Verona Donato Cafagna per l'area ovest della Provincia riguardante Valpolicella, Valdadige e Baldo (76.973 abitanti in 15 Comuni, di cui 6.324 stranieri, 8.366 imprese e circa 350 chilometri quadrati di superficie).

In municipio a Negrar, nella sala consigliare, prefetto e forze dell'ordine si sono confrontati con sindaci e rappresentanti dei 15 Comuni, associazioni di categoria e sindacali. È ripreso così, dopo l'ultimo appuntamento a Caprino nel luglio 2019 e una lunga pausa dovuta alla pandemia, il confronto e ritrovo del Comitato provinciale nelle diverse zone del Veronese voluto dalla prefettura "per avvicinarsi anche fisicamente alle problematiche della provincia" spiega Cafagna. "In particolare questi Comuni, per popolazione, economia, cultura e tessuto sociale sono un punto di riferimento non solo nel Veronese, ma anche nel Veneto e in tutto il Nord est" continua il prefetto.

Il quadro disegnato da questura, carabinieri, polizia stradale e guardia di finanza durante l'incontro, dati alla mano, è quello di una zona sostanzialmente tranquilla, con episodi di delittuosità minori rispetto ad altre aree veronesi. A preoccupare amministratori locali ci sono i nodi della viabilità, la difficile convivenza con i lupi e il proliferare dei cinghiali, il disagio giovanile in aumento e collegato a vandalismi, pericolose gare di motociclette e uso di sostanze stupefacenti.

Durante la riunione a Negrar di Valpolicella del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è parlato anche del percorso intrapreso dai sindaci di Valpolicella e Valdadige con il comando provinciale dei vigili del fuoco per la realizzazione di un distaccamento che serva questi territori e garantisca tempi rapidi di intervento.