Cresce il Fondo Alto Borago e guadagna doppio patrocinio

Val Borago a rischio privatizzazione: il progetto Fondo Alto Borago punta a salvarla e procede spedito nella raccolta delle risorse necessarie ad acquistare all’asta 38 ettari di bosco e praterie divisi in 16 appezzamenti all’interno delle aree protette Vajo Galina e Progno Borago (classificate Zsc, zona speciale di conservazione). Tutta l’operazione punta a preservarne il patrimonio di biodiversità, dalla conservazione degli habitat a quella delle specie presenti, e a garantirne nel tempo la fruibilità pubblica dell’area. Fondo Alto Borago è stato promosso dall’associazione «Il Carpino» guidata da Mario Spezia e in poco tempo ha coinvolto sia altre nove associazioni veronesi sia i Comuni di Negrar di Valpolicella e di Verona, che hanno entrambi concesso il patrocino. Dieci appezzamenti si trovano infatti in territorio negrarese, in località Masetto, e altri sei in quello di Verona. «Il patrocinio è un punto importante, perché attesta il pieno sostegno al progetto da parte delle istituzioni», sottolinea Spezia. «Fondo Alto Borago si pone in continuità con la nostra politica di gestione del territorio», sottolinea il vicesindaco di Negrar di Valpolicella, Fausto Rossignoli. «La tutela dell’equilibrio ambientale, della biodiversità e della sicurezza idrogeologica del versante est va nella stessa direzione di tante altre decisioni adottate da sei anni a questa parte, come lo stop al consumo di suolo agricolo e alle lottizzazioni speculative». Un patrimonio naturalistico come quello della Val Borago, inoltre, secondo il sindaco Roberto Grison «potrà dare una spinta ulteriore al turismo sostenibile i cui flussi sono in aumento da alcuni anni, dare una mano allo sviluppo dell’economia locale e delle attività commerciali anche nelle piccole frazioni collinari come Montecchio, evitarne l’abbandono da parte della popolazione e l’impoverimento progressivo». RACCOLTA FONDI Ad agosto la raccolta fondi ha raggiunto la somma di 65mila euro, grazie al contributo di gruppi, persone singole e aziende. L’asta verrà aperta tra un paio di mesi, a fine ottobre, e l’offerta minima per parteciparvi è di 270mila euro, di cui 30mila da depositare subito e i restanti entro 120 giorni. Spezia è ottimista: «La raccolta sta funzionando e c’è un’attenzione vera al tema da parte della gente, oltre all’impegno diretto delle persone tramite le donazioni dirette. Poi c’è l’interesse fin qui dimostrato, e fondamentale, dagli enti locali. L’operazione che proponiamo non è semplice, ma ritengo ci siano buone probabilità di successo». La minaccia da scongiurare, spiega Spezia, è che la Val Borago possa diventare terreno fertile per mosse speculative e per l’impianto di nuovi vigneti: «Solo sei ettari sui 38 totali potrebbero prestarsi ad eventuali coltivazioni vinicole, dopo la trasformazione delle aree in agricole, ma il rischio c’è e va evitato tutti insieme, unendo le forze. Il periodo potrebbe giocare a nostro favore, data la congiuntura economica poco favorevole. In questi mesi si è formato un bel gruppo, di cui fanno parte anche numerosi giovani tra i 20 e i 30 anni, e cinque esperti hanno già dato la loro disponibilità a far parte del Comitato scientifico cui spetterà indicare ai volontari la corretta gestione di queste aree nel corso del tempo. Sono tutti segnali che ci fanno ben sperare». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Camilla Madinelli