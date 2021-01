Covid, primi 120 vaccinati all'ospedale di Negrar

Capodanno all'insegna del vaccino anti Covid Pfizer, all'Irccs ospedale Sacro Cuore a Negrar di Valpolicella. Oggi, primo giorno del 2021, i primi 120 operatori della struttura ospedaliera negrarese - medici, infermieri e operatori socio sanitari (oss) - sono stati sottoposti al vaccino.

Il primo a sottoporsi alla profilassi è stato il personale in prima linea con i pazienti ricoverati per Covid 19, ossia il personale che della Terapia intensiva, del Pronto soccorso, del Punto prelievi tamponi e dei reparti Covid, con le Malattie infettive in primis. Tra loro, la prima in lista è stata Elena Ruffo, oss del reparto Covid, di Verona, che lavora a Negrar da cinque anni.

Domani, 2 gennaio, toccherà ad altri 120 operatori dei reparti più a rischio di contagio e agli ospiti delle case di riposo della calabriana Cittadella della carità, di cui l'ospedale fa parte, ospiti che avranno dato il loro consenso per ricevere la dose vaccinale. La prima fase della vaccinazione dei 2mila dipendenti del Sacro Cuore Don Calabria durerà una decina di giorni, a ritmo serrato; entro la prima settimana di febbraio infine, secondo i piani della direzione ospedaliera, si concluderà anche la seconda fase del richiamo.

«Per noi è un grandissimo giorno», afferma l'amministratore delegato dell'Irccs di Negrar, Mario Piccinini, presente dal mattino insieme al presidente dell'ospedale calabriano, fratel Gedovar Nazzari, e al direttore sanitario Fabrizio Nicolis.