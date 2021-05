Corso base per i volontari della Protezione civile

Ha preso il via il corso base per i volontari di protezione civile organizzato dalla sezione Ana Verona. Il percorso formativo coordinato dalla squadra Ana Valpolicella, in stretto contatto con la struttura di Protezione civile sezionale e grazie al supporto della Pro loco Ospedaletto nonché alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Pescantina. Il primo weekend è stato dedicato alla sicurezza e comportamenti di autotutela, ha visto la presenza di 39 volontari per la durata di 8 ore e si svolto nella tensostruttura di Ospedaletto gestita dalla locale Pro loco. Il percorso formativo seguirà con altre 36 ore al teatro comunale Guido Bianchi di Pescantina, dove si alterneranno, nella prima parte, aspetti teorici suddivisi in quattro moduli e un ultimo modulo pratico. Per la parte in aula gli aspiranti volontari verranno formati sull’organizzazione e struttura della Protezione Civile con cenni sulla normativa di riferimento. Seguiranno poi alcune nozioni di primo soccorso e psicologia dell’emergenza. Saranno poi definiti i compiti, ruolo e responsabilità del volontario nella macchina organizzativa della Protezione civile senza dimenticare le principali tecniche di intervento nei diversi scenari. Infine la parte pratica, domenica prossima nella sede di Via Risorgimento, a conclusione del percorso, dove invece si toccherà con mano le strumentazioni e attrezzature di solito utilizzate in stato di calamità. «Siamo riusciti ad organizzare il corso», commenta Giuliano Zerbini, capo squadra Ana Valpolicella, «grazie al nulla osta della Regione Veneto in quanto l’attività formativa era ormai bloccata da un anno e mezzo per l’emergenza covid. Ora questo ci permette di introdurre nuovi volontari in squadra ed arrivare ad un numero di 48 effettivi, pronti ad intervenire in caso di necessità». «Il corso di base», conclude l’ assessore alla protezione civile Nicolò Rebonato, «è il momento più importante per un volontario: è l’occasione in cui ogni operatore riceve le informazioni necessarie sull’organizzazione e le norme che regolano il suo servizio, per poter operare in sicurezza e con efficienza ed efficacia. Abbiamo voluto organizzare il corso a Pescantina con Ana Valpolicella perché la richiesta di nuovi aspiranti era consistente». •. L.C.