Con gli Amici di Angal cure mediche per la popolazione dell'Uganda

Ha compiuto 20 anni ed è più forte, attiva e generosa che mai la onlus Amici di Angal, che fa base a Negrar di Valpolicella. Fondata nel 2001 dal medico Mario Marsiaj - fondatore anche del Centro di malattie tropicali dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria - dalla moglie Claudia, da Mariarosa Tapparo, Rita Polo e don Dante Carraro del Cuaam-Medici con l'Africa, conta un'ottantina di soci e ha come obiettivo garantire cure mediche dignitose e accessibili alla popolazione ugandese nella regione del West Nile.

Per farlo sostiene il St.Luke Hospital di Angal, personale interamente africano, 220 posti letto, 13mila ricoveri annui e quindicesimo ospedale ugandese su 175 per volume di attività: invia volontari, attrezzature e materiali, contribuisce a un quarto della spesa annuale, organizza raccolte fondi. Oltre a promuovere e costruire nuovi spazi ospedalieri segue anche progetti sociali rivolti ad alunni dell'asilo infantile, orfani e malati di Aids, bambini malnutriti, disabili e ciechi, persone che hanno bisogno di un lavoro. Perché dopo il diritto alla salute arrivino anche un'istruzione adeguata, occupazione e pari opportunità.

A dicembre 2021, in occasione della festa per il ventesimo anniversario organizzata a Corte Molon, Amici di Angal ha riunito i sostenitori, fatto un bilancio delle realizzazioni e guardato a cosa ancora si può fare tramite la generosità e l'impegno di molti. Quindi, l'associazione si è tuffata in un nuovo anno di progetti e attività. Per essere ancora a fianco dei più deboli, come nello spirito di Mario e Claudia Marsiaj nei cui occhi brilla la gioia di una vita spesa per gli altri. Sulle spalle hanno 40 anni di volontariato nel Nord dell'Uganda. Perché loro, ad Angal, ci hanno vissuto e lavorato. Il primo viaggio lo fecero a metà degli anni Sessanta, l'ultimo deve ancora arrivare dato che ci tornano assai di frequente. «Noi non avremmo potuto fare tutto questo da soli, il merito va a coloro che in tanti anni ci hanno spronato, consigliato, sostenuto», affermano i coniugi Marsiaj. C'è la passione, quella per la vita e la giustizia sociale, che li anima. Sono affiancati da un team di persone altrettanto genuine e dirette, pronte a farsi in quattro per una buona causa. Il presidente degli Amici di Angal è Pierfrancesco Marsiaj, primogenito della coppia di Negrar, che pure va e viene dall'Uganda per seguire di persona lavori e programmi in corso al villaggio.

Un ostello per le madri in attesa di parto è uno degli ultimi progetti della onlus. Una sfida iniziata un paio d'anni fa, finanziata dall'Ubi-Unione buddhista italiana e dall'azienda vicentina Salvagnini, nell'ambito del progetto «Dare vita alla sicurezza, dare sicurezza alla vita» per ampliare i servizi sanitari materno infantili del St.Luke. Nella zona in cui opera l'ospedale, infatti, la metà delle donne partorisce in casa senza assistenza, in scarse condizioni igieniche e con alti rischi d'infezione o complicanze. Nell'ostello, le donne con gravidanza a rischio o provenienti da villaggi lontani, vengono seguite in attesa del parto. E a chi è stato dedicato l'ostello? A Mama Klaùdia, ossia Claudia Marsiaj, che con le donne africane ha stabilito un rapporto speciale. Info sulle attività: www.amicidiangal.org. Per donare: tramite il 5X1000 con il codice fiscale 93143850233, tramite bonifico bancario Iban IT31L0200859601000005412019 (Unicredit, filiale di Arbizzano)..