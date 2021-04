«Compleanno senza virus Mi sento un miracolato»

Libero di festeggiare e di lasciarsi alle spalle un anno difficile. Libero di stare con i propri cari, per guardare al futuro con maggiore serenità. Libero dal Covid, soprattutto. È stato un compleanno speciale, il 15 aprile, per Mauro Carradori di Corrubbio, 52 anni, geometra con uno studio di progettazione. Molto conosciuto per il suo lavoro, l’impegno nelle associazioni e l’attività politica locale - già assessore di San Pietro in Cariano e consigliere provinciale, oggi consigliere comunale di minoranza - Carradori ha spento le candeline insieme alla moglie Erica e ai figli Anna, di 24 anni, e Matteo, di 20. Sentendosi più che mai, dice, «un miracolato». L’anno scorso, in questo periodo se la passava decisamente peggio. Ricoverato il 18 marzo per Covid-19 dopo alcuni giorni di febbre alta e uno svenimento, è rimasto in ospedale fino al 10 aprile alla Clinica Pederzoli di Peschiera, dove ha trascorso anche una settimana intubato in terapia intensiva, si è negativizzato il 3 maggio dopo tre settimane dalla dimissione ospedaliera e ha iniziato un lento percorso per recuperare le forze. Perché anche la rampa del garage di casa era diventata, a piedi, una fatica insormontabile. «Non mi sembra vero di aver recuperato il fiato per camminare e vivere normalmente, lo credevo perduto per sempre», rivela. Ha una cicatrice sul mento, provocata dalla maschera per l’ossigeno indossata a lungo. «Col Covid, l’ho imparato sulla mia pelle, non si scherza». Ora, a un anno di distanza da quei mesi terribili e in occasione del suo cinquantaduesimo compleanno, Carradori racconta la sua lotta contro il virus Sars-Cov2. Seguita con apprensione non solo dai famigliari, ma anche da tanti amici e compaesani. «Quando mi hanno svegliato e sono uscito dalla terapia intensiva, sul telefono cellulare ho trovato 750 messaggi. Al solo pensiero, ancora oggi, mi commuovo», afferma. «Non c’erano solo frasi affettuose e inviti a tener duro da parte della mia famiglia, ma anche tante dimostrazioni di amicizia da parte di moltissime persone. Una catena di solidarietà e vicinanza per cui sarò sempre grato e che mi ha fatto riscoprire il valore degli amici». Un messaggio su tutti lo aveva colpito: «Corrubbio ti aspetta». Tant’è che, da quando è tornato, ha un’idea in mente: organizzare una festa con la comunità per dire grazie a tutti del sostegno ricevuto durante i momenti critici della malattia. «Ci penso da un po’ e lo farò, non appena l’emergenza sarà rientrata e si potrà fare in sicurezza», avvisa Carradori. Che su questo punto, infatti, non transige: «Occorre seguire le indicazioni, rispettare le restrizioni in vigore, essere accorti e usare il buon senso», avverte. «Conciliare le necessità dell’economia e del lavoro con la battaglia contro il virus non è semplice, capisco la rabbia e le difficoltà finanziarie che tanti stanno vivendo a causa delle chiusure. Ma la salute va tutelata e viene prima di tutto. Io, che sono tra i fortunati tornati dall’ospedale e che hanno ripreso a vivere, posso testimoniarlo: questa esperienza segna nel profondo. Adesso, dopo che la morte mi è passata accanto, vedo la vita da un’altra prospettiva». •