Cinque comuni nel progetto Istat di sieroprevalenza

Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, hanno avviato un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus Sars CoV-2 per capire quante persone in Italia, anche in assenza di sintomi, abbiano sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Il test verrà eseguito su un campione di 150mila persone residenti in duemila comuni, scelte a campione. L’indagine coinvolge anche il Veneto a partire da fine maggio e in Valpolicella sono stati selezionati i comuni di San Pietro in Cariano, Fumane, Negrar di Valpolicella, Pescantina e Bussolengo. Le persone selezionate saranno contattate al telefono dai volontari del Comitato di Valpolicella della Croce Rossa tra le 9.30 e le 17.30. «Se qualcuno in quel momento non avesse tempo ma fosse interessato a partecipare al progetto, può fissare un appuntamento», spiega la presidente del comitato locale della Cri, Ilenia Cipriani. La presidente dà notizia dell’indagine nazionale per fugare dubbi da parte dei cittadini al momento delle chiamate e convincere ad aderire. «Non vorrei che qualcuno pensasse a una truffa», spiega Cipriani. «Partecipare al progetto non è obbligatorio, ma è un bene per se stessi e l’intera comunità. Lo scopo dell’indagine è ottenere una stima di quanti siano venuti a contatto con il virus. Per ottenere risultati più precisi è fondamentale che le persone inserite nel campione casuale diano il loro contributo, in totale riservatezza». Sul lato pratico, la presidente del Comitato di Valpolicella spiega che Croce Rossa è stata autorizzata a svolgere le interviste, raccogliere le informazioni del questionario, acquisire il consenso del cittadino al test, svolto gratuitamente in laboratorio tramite il prelievo del sangue. La Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante. In caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato per fare un tampone. Al termine dell’indagine nazionale, gli esiti in forma anonima potranno essere utilizzati sia per l’analisi comparata con altri Paesi europei sia per altri studi scientifici. •

