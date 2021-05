Chiereghini responsabile Liga

Movimenti politici in tutta la provincia non solo a Verona in vista delle prossime tornate elettorali. Andrea Chiereghini, assessore alle manifestazioni ed attività produttive del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, è stato nominato responsabile territoriale per l’area della Valpolicella del partito politico «Liga Veneta per Salvini Premier». Chiereghini si occuperà delle attività operative con le sezioni di Pescantina, San Pietro in Cariano, Fumane, Negrar, Sant’Anna d’Alfaedo oltre a Sant’Ambrogio. Inoltre curerà i rapporti con la segreteria provinciale. «Questa carica mi onora», afferma un soddisfatto Chiereghini, «lavorerò a fianco dell’amico Davide Pedrotti, responsabile degli amministratori locali Liga Valpolicella con cui stiamo diventando sempre più numerosi». L’assessore ambrosiano ringrazia per la nomina «il commissario provinciale Nicolò Zavarise ed il direttorio della Liga di Verona, i segretari, e commissari delle sezioni della Valpolicella,che insieme ai loro iscritti, anche nel periodo della pandemia hanno continuato l’attività politica. Ringrazio, inoltre, la sezione Liga di Sant’Ambrogio di Valpolicella, la mia nomina la condivido doverosamente con gli iscritti per il costante supporto». Il partito di Salvini punta in Valpolicella «ad aumentare il consenso sia attraverso una forte campagna di tesseramento che partirà a breve, sia con il coinvolgimento degli amministratori eletti», prosegue Chiereghini. Il nuovo responsabile per la Valpolicella conclude: «Nella Lega vince la squadra che conta su parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, amministratori locali e una guida politica forte a livello provinciale e nazionale». «Questo elemento ci permette di essere sempre attenti alle esigenze del territorio e dei cittadini della nostra splendida Valpolicella»., conclude Andrea Chiereghini.•.