Cede all'improvviso l'impalcatura, tre operai cadono da circa sei metri d'altezza

Incidente sul lavoro, stamattina, in un cantiere edile a Negrar in via Calcarole. L'impalcatura che avvolge un'abitazione, dove sono in corso lavori di ristrutturazione, ha ceduto all'improvviso e tre operai che stavano salendo sul tetto per posizionare dei pannelli fotovoltaici sono rimasti feriti. Si tratta di tre operai di una ditta siciliana, di 21, 36 e 57 anni, caduti da circa sei metri d'altezza.

Due sono stati trasportati al vicino ospedale Sacro Cuore Don Calabria, uno all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto i soccorritori del 118, carabinieri e polizia locale di Negrar, vigili del fuoco e tecnici dello Spisal per le verifiche del caso.