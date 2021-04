Casa di riposo, la risposta ai familiari

Da una parte la salute da garantire. Per evitare focolai di Covid-19 e infezioni gravi deleterie per le persone anziane e fragili. Dall’altra il benessere psicofisico da preservare insieme alla libertà di ciascuno di stabilire e mantenere relazioni, anche con i parenti. Per assicurare la socialità necessaria alla vita in casa in riposo e il rispetto della volontà di visita dei familiari. Sono stretti tra queste due spinte, da un anno a questa parte, il direttore dell’area socio sanitaria dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar Paolo Ferrari e la dirigente dei servizi socio sanitari, la dottoressa Rosalba Dall’Olio. Le strutture dell’area sono tre: Casa Nogarè, Casa Clero e Casa Perez. Gli ospiti sono quasi 300, attualmente, su 365 posti letto disponibili. «È stato un anno da incubo, per noi come per tutte le realtà che ospitano anziani e persone fragili», sottolinea Ferrari. Ma stanno studiando, rivela, un progressivo ritorno alla normalità. Anche per le visite concesse ai familiari degli ospiti. Senza dimenticare, però, che va mantenuta la massima cautela. «Non possiamo ancora abbassare la guardia», spiega Ferrari. Il momento più difficile? «Lo scorso autunno, con la seconda ondata», risponde. «Dopo l’estate pensavamo, come tutti, che il peggio fosse passato. Quella recrudescenza ci ha messo alla prova, invece, facendoci riprecipitare nella preoccupazione e nell’esigenza pressante di riorganizzare la situazione. Giorno dopo giorno, fin qui». AL PRIMO POSTO LA SALUTE. «Non abbiamo mai perso di vista le priorità», continua il direttore, «abbiamo ascoltato le istanze di tutti e cercato un dibattito costruttivo nell’interesse degli ospiti, che anzitutto vanno tenuti in vita e in salute». C’è molto altro, però, che sta a cuore ai familiari degli anziani. «Lo sappiamo», ammette, «che abbiamo più pareri positivi sul fronte sanitario che su quello sociale e delle visite parentali». Trovare l’equilibrio, dice, è difficile. E la prudenza, con un’epidemia in corso, è d’obbligo. Ma di una cosa è certo: «Tutto quello che facciamo, lo facciamo per tutelare la salute degli ospiti», continua. «Le restrizioni sono state e sono necessarie, sia per adeguarci a precise direttive regionali sia per garantire la sicurezza nelle strutture. Anche un solo decesso è una sconfitta». Aggiunge Dall’Olio: «Gli aspetti sociali sono sempre stati fondamentali, così come il benessere psicologico e affettivo dei nostri anziani. Per questo stiamo programmando la ripresa di visite all’interno delle strutture, secondo una serie precisa di regole, e anche quelle nei giardini non appena la stagione lo permetterà». Il cambio di passo, insomma, dopo oltre 13 mesi dal primo lockdown, dopo le varie ondate dei contagi superate con un tasso di mortalità (3,5 per cento) più basso della media veronese, dopo le chiusure totali agli accessi dall’esterno e le timide riaperture, potrebbe essere ormai vicino. DOPO I VACCINI. Casa Nogarè, Casa Clero e Casa Perez, sotto la direzione di Ferrari dal primo gennaio 2017, dispongono in totale di 365 posti letto: 169 si trovano solo alla Nogarè, ma al momento soltanto 130 sono occupati; nella casa riservata ai preti diocesani e alla Perez, dove si trovano persone con disagio psichico e i laboratori pratici sono stati ridimensionati ma mai interrotti, gli ospiti attuali son 140. Quasi tutti, nei primi due mesi del 2021, sono stati vaccinati contro il Covid-19 insieme al personale dell’area e di tutto l’ospedale calabriano. Ma, a fronte di una campagna vaccinale conclusa da tempo, alcuni familiari degli ospiti alla Nogarè lamentano come nulla sia cambiato sul fronte delle visite parentali: il tempo a disposizione è sempre poco, bisogna vedersi dietro a un vetro e ancora non si è potuti uscire in giardino. La giudicano quasi una prigione, per i loro cari. E non possono accettarlo. «Sappiamo dagli studi che il vaccino anti Covid protegge dalla malattia grave, ma non è verificato se blocchi o meno la catena del contagio», spiega Dall’Olio. «Tant’è che anche le persone vaccinate devono indossare la mascherina e continuare ad adottare le misure di precauzione. Accedere all’interno delle strutture non è ancora possibile, ma ci stiamo attrezzando. Nessuno ha mai voluto trasformarle in prigioni. Non vogliamo però esporre i nostri ospiti a dei rischi, per questo procediamo con prudenza». •