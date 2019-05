Carabinieri in festa nella caserma del futuro

«Un presidio non solo di sicurezza, ma anche di legalità grazie all’impegno di tutti, oltre che un segnale della vicinanza dello Stato ai cittadini». Così il nuovo prefetto di Verona Donato Giovanni Cafagna, per la prima volta a Negrar di Valpolicella, ha definito e salutato la caserma dei carabinieri in via Mazzini, oggetto di una ristrutturazione completa, durante l’inaugurazione avvenuta ieri al termine dei lavori da parte dell’amministrazione comunale. «Sono da poco a Verona, ma ho notato subito la stretta collaborazione e vicinanza tra forze dell’ordine, Comuni e cittadini, oltre che l’attenzione della Regione al tema della sicurezza». Da alcuni mesi sono già operativi all’interno della caserma gli 11 uomini dell’Arma guidati dal maresciallo Nico Bernabei, quasi raddoppiati nell’organico rispetto ad anni fa. Ma i carabinieri mancavano dallo stabile in pieno centro dal 2012, da quando cioè l’edificio divenne inagibile a seguito del terremoto del 25 gennaio e la stazione dovette ripiegare in quella di San Pietro in Cariano. Il loro ritorno era atteso da tempo, la festa ufficiale per la riqualificazione del comando di stazione pure. E infatti la cerimonia inaugurale è stata partecipata: da cittadini, associazioni locali e gruppi alpini, dalle sezioni dell’Associazione nazionale carabinieri e dai volontari della protezione civile, oltreché dai candidati alle elezioni amministrative ormai prossime. La sezione di Negrar dell’Anc ha inoltre distribuito una cartolina storica sul restauro della caserma, con le immagini del prima e dopo e alcuni cenni storici. Ad aprire la festa per il ritorno dell’Arma e la rimessa a nuovo della caserma è stata la banda comunale. Poi il sindaco Roberto Grison, vicino alla scadenza del primo mandato e candidato per il secondo - gli sfidanti alle urne sono Marco Andreoli, tra il pubblico, e Chiara Prati - ha ringraziato i carabinieri «per l’attività che svolgono a favore dei cittadini», ha sottolineato la vicinanza del Comune e dell’intera comunità verso l’Arma «sempre presente e attenta al territorio», ha precisato che «la collocazione in centro della caserma è un valore aggiunto» e ha introdotto le autorità che hanno partecipato numerose all’inaugurazione, a partire dal prefetto Cafagna e dal vice presidente del consiglio del Veneto Massimo Giorgetti, anni fa fautore del contributo regionale (240mila euro su 600mila complessivi) che diede la prima spinta all’intervento di sistemazione. «La Regione ha scelto di contribuire al sistema sicurezza», sottolinea, «ma il grazie va ai cittadini, perché l’ha fatto con i loro soldi. Crediamo di averli spesi bene e nell’interesse di tutti». Per i carabinieri, a fianco del maresciallo Bernabei c’erano il comandante provinciale, colonnello Ettore Bramato, e il comandante della Compagnia di Caprino, tenente colonnello Christian Arvoti. Nelle loro mani il parroco di Negrar don Luca Masin, presente per la benedizione di rito insieme al curato don Luca Zamboni, ha consegnato un quadro con l’immagine della Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma, «come segno di stima, legame e amicizia che la lega alla parrocchia e all’intera comunità», afferma il prete. «Grazie per l’affettuosa sensibilità che il paese e il Comune hanno sempre dimostrato ai carabinieri, prendendo a cuore e realizzando il progetto di ristrutturazione a servizio della nostra presenza qui», afferma il colonnello Bramato, confermando l’importanza della centralità della stazione in paese. «Così è ben visibile, si può raggiungere a piedi e aumenta la sicurezza». •

Camilla Madinelli