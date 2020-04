In Valpolicella arriva il distributore automatico di mascherine e gel per le mani

Tre aziende locali, della Valpolicella e del lago, e un’amministrazione comunale, insieme, per fornire ai cittadini più armi nella lotta contro il Coronavirus.

Da qualche giorno, nella piazza della frazione di Marano di Valpolicella, a Valgatara, sul marciapiede a ridosso della casa di riposo, è in funzione un distributore automatico di mascherine chirurgiche (al costo di 2,5 euro ciascuna) e di disinfettante per mani.

L’erogatore è stato inaugurato martedì dal sindaco del Comune di Marano, Giuseppe Zardini, con i rappresentanti delle tre aziende che hanno collaborato al progetto: i fratelli Giusto della Steal (che produce cinture e accessori in pelle), Graziano Riolfi della Newpsystem (che si occupa di impianti elettrici), entrambe ditte di Arbizzano, e Simone Montanari della Veneto Vending (marchio di distributori automatici) di Bardolino.

Il primo cliente del distributore è stato proprio il sindaco Zardini, che ha acquistato una mascherina per sé: «Credo di poter affermare che questa iniziativa è inedita a Verona e tra le prime in Veneto», ha detto. Le protezioni per naso e bocca, in tessuto spesso, e riutilizzabili più volte previa sterilizzazione (sarà pubblicata una guida apposita sul sito e sui social del Comune), nascono dalla riconversione produttiva della Steal; riconversione iniziata quasi per caso, in quanto agli stessi suoi dipendenti erano necessarie le mascherine, ma ne era difficile il reperimento. I fratelli Giusto, appoggiandosi alla Newpsystem, hanno modificato alcuni loro macchinari per riuscire a creare «schermi protettivi», ottenendo poi la certificazione per i materiali utilizzati. Infine, la Veneto Vending ha fornito l’erogatore automatico.

«Pensiamo di aver creato un ottimo prodotto, interamente made in Italy, per garantire la sicurezza dei cittadini. E l’amministrazione comunale ci ha appoggiato con entusiasmo. Un ringraziamento particolare alla Protezione civile di Bussolengo per il suo costante supporto», commentano gli imprenditori. «Sì», conferma il sindaco Zardini, «abbiamo concesso in fretta le autorizzazioni per l’installazione affinché i cittadini potessero rifornirsi quanto prima di presidi di protezione. Inoltre le aziende ci hanno fatto dono del primo lotto di trecento mascherine, consegnato alla casa di riposo di Valgatara, più un altro lotto di seicento pezzi per i cittadini, che stiamo distribuendo in questi giorni». Le mascherine sono lavabili a mano (non in lavatrice) e vanno disinfettate con alcol dopo ogni utilizzo. Le tre ditte stanno lavorando per mettere a disposizione, sul territorio, altri erogatori. A Marano, «i casi accertati di positività al Covid-19 sono attualmente una quindicina», riepiloga Zardini.

«Uno era emerso nella casa di riposo di Valgatara, ma è stato tradotto in ospedale, e ora i tamponi di personale e assistiti sono negativi. Tanto più abbiamo avuto a cuore la fornitura di mascherine alla residenza per anziani». • © RIPRODUZIONE RISERVATA