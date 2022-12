Bonifica di Ca’ Filissine, aggiudicati i lavori per quasi 41 milioni di euro

Decisivo passo avanti per la messa in sicurezza della discarica di Ca’ Filissine a Pescantina (VR). Si è concluso infatti l’iter per l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di risanamento del sito di Balconi.

Ad aggiudicarsi l’appalto, indetto da Veneto Acque - braccio operativo della Regione - e a cui avevano partecipato quattro imprese, è stata la costituenda Ati, Associazione temporanea d’imprese, tra Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile (Impresa indicata Parolini Giannantonio S.p.a. di Castelnuovo Garda), Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Impresa indicata Edilap s.c. di Catania) e Sitta S.r.l. di San Martino Buon Albergo. L’importo complessivo previsto per l’intervento ammonta a poco meno di 41 milioni di euro (precisamente 40.862.897,97 euro iva compresa).

L’opera

L’intervento previsto è molto delicato e complesso da eseguire dal punto di vista tecnico, tanto che ci vorranno ben otto anni per portare a termine i lavori. La messa in sicurezza della discarica di Ca’ Filissine, su una superficie di 80mila metri quadrati, prevede tra l’altro la captazione e lo smaltimento di 200mila metri cubi di percolato, attraverso la realizzazione di 20 nuovi pozzi nel corpo della discarica stessa e l’installazione di un impianto di trattamento direttamente sul posto.

Biogas

Il piano prevede anche l’implementazione di un impianto di estrazione di biogas dal corpo della discarica, con il raggiungimento di una morfologia tale da permettere lo scolo delle acque meteoriche, senza l’introduzione di ulteriori rifiuti. Per consentire ciò verranno forniti e posati circa 850mila metri cubi di terreno.

Inoltre si effettuerà la captazione delle acque meteoriche prima che possano infiltrarsi nel vecchio corpo rifiuti, in modo da non aumentare in maniera significativa il volume di percolato oggi presente nella discarica.

«La natura delle lavorazioni e le importantissime superfici e volumetrie in gioco», conferma l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin, «rendono l’intervento particolarmente complesso. La consequenzialità delle fasi di lavoro di progetto, gli approvvigionamenti dei materiali per la copertura e lo smaltimento del percolato presente nel corpo della discarica, sorgente della contaminazione rilevata a valle del sito rispetto all’andamento della falda, rappresentano infatti le principali difficoltà del cantiere», aggiunge Bottacin, ricordando come la Regione fosse già intervenuta in passato con diversi contributi, tra cui quello da 1,5 milioni di euro stanziato nel 2016, per agevolare l’avvio delle attività che poi si sono concretizzate con l’accordo firmato col ministero.

Barriera idraulica e trattamento Pfas

In parallelo alla messa in sicurezza del sito, verrà inoltre realizzata una barriera idraulica con il relativo impianto di trattamento, funzionale al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l’uomo e con i recettori ambientali circostanti, che consentirà quindi di trattare i Pfas e di ripulire l’area dal percolato che entra in prima falda.

L’iter per la realizzazione della barriera quindi prosegue: l’intervento fa parte infatti di uno stralcio progettuale, «la cui approvazione e l’affidamento lavori è in programma entro il primo semestre del 2023», ricorda ancora l’assessore regionale.

Con l’assegnazione dei lavori si dà il via alla parte principale e più importante del progetto complessivo che coinvolge il sito di Ca’ Filissine. Un piano finanziato in seguito ad un accordo di programma firmato dalla Regione con il ministero dell’Ambiente e il Comune di Pescantina per un importo complessivo di 66 milioni di euro, con l’obiettivo finale di rimuovere e isolare le fonti inquinanti presenti nel corpo della discarica.

«Si tratta di un’opera di bonifica di fondamentale importanza per il territorio», conclude Bottacin.

Per il via libera ai lavori è quindi solo questione di tempo: l’aggiudicazione infatti diventerà efficace in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti. Dalla comunicazione ai concorrenti dell’esito della gara partono i 30 giorni per promuovere eventuali ricorsi al Tar, Tribunale amministrativo regionale, contro l’aggiudicazione