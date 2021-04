Biblioteca in aiuto per le borse di studio

Scadrà il 4 giugno, alle 12, il termine di presentazione delle domande di borsa di studio per la copertura parziale delle spese scolastiche, destinate a studenti residenti nella Regione Veneto che frequentano per l’anno 2020 -2021, istituti scolastici secondari di secondo grado, statali e paritarie. Si potrà usare il contributo per l’acquisto dei libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l'accesso a servizi di natura culturale. Per poter accedere alle borse di studio, le famiglie devono avere un Isee inferiore o uguale a 15.748,78 euro. La domanda deve essere fatta esclusivamente via web. A Pescantina, coloro che non sono provvisti di mezzi informatici possono chiedere aiuto in biblioteca comunale. Il volantino con tutte le informazioni dettagliate è reperibile sul sito del Comune, all’ indirizzo www.comune.pescantina.vr.it. •. L.C.