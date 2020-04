Sono sette i microteam, formati da medico e infermiera, organizzati dai medici di famiglia (Mmg) veronesi per andare nelle case dei pazienti positivi al Covid-19, monitorare il loro stato di salute, stabilire eventuali cure insieme al medico dell'assistito e anche portare una parola di conforto. A chi è malato e all'intera famiglia che vive con lui.

Sono sette e sono attivi dal 6 aprile scorso, in un'area della provincia che va dalla Valpolicella a Isola della Scala, dal basso lago di Garda a Sona e San Martino Buon Albergo, per un bacino di circa 120mila abitanti. Sono composti da 11 medici di medicina generale e sei infermieri che hanno aderito volontariamente al progetto di cure domiciliari dei Mmg durante l'emergenza coronavirus.

Tra questi la dottoressa Giulia Peduzzi e l'infermiera Elisa Marcazzan, entrambe di Pescantina, che compongono il microteam della Valpolicella che fa base alla sede della Croce Verde all'interno dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Qui le abbiamo incontrate durante un turno e abbiamo parlato con loro dell'esperienza che hanno deciso di vivere in prima persona, dal punto di vista professionale e umano.

Ci hanno trasmesso entusiasmo e spiegato perché non hanno paura del contagio. Le abbiamo osservate durante la complessa fase di vestizione con tutti i presidi di protezione individuale, dalla cuffietta per i capelli ai doppi strato di guanti, dal sovra camice idrorepellente alla visiera. Ci hanno raccontato come e perché seguono scrupolosamente ogni fase. Ci hanno spiegato come si svolgono le visiere domiciliari, quali strumenti adoperano e perché l'ecografo portatile si sta rivelando fondamentale per scovare quadri di polmonite senza nemmeno far andare il paziente in ospedale per la Tac.

Le abbiamo seguite e abbiamo visto come affrontano malati e famiglie, per farli sentire a loro agio in ogni momento nonostante le angosce di chi è positivo e dei familiari, la difficoltà talvolta del vivere la malattia a casa propria e in totale isolamento.

Il servizio completo su L'Arena oggi in edicola

Camilla Madinelli