Barbara Parisotto, comandante dei vigili nel paese di Chiara: «Combatto la violenza sulle donne»

Sorridente, ma tenace. Disponibile al dialogo, ma pronta a far rispettare le regole. E vicina alle donne, a tutte, ma in particolare a chi ha vissuto o vive sulla propria pelle soprusi, abusi o maltrattamenti di qualsiasi tipo. Barbara Parisotto, 57 anni, di Verona, è la nuova comandante della polizia locale di Fumane.

Ricopre un ruolo che è appannaggio solo maschile in Valpolicella, e anche oltre: in tutto il Veronese le donne nella sua posizione si contano su una mano. Da anni è a fianco delle vittime di violenza, come professionista e come donna lei stessa. In qualità di esperta in tali tematiche oggi, mercoledì 23 febbraio, è una delle relatrici al convegno «Il ruolo della polizia locale nel contrasto alla violenza di genere», promosso in città alla Gran Guardia.

Dai primi giorni di febbraio Parisotto ha preso servizio nel paese che ancora piange la morte efferata e crudele di Chiara Ugolini, uccisa a 27 anni dal vicino di casa a Calmasino il 5 settembre scorso.

Lei è comandante della polizia locale nel paese di Chiara, nella comunità in cui vivono i suoi genitori, i familiari, gli amici. Che effetto le fa?

Mi fa riflettere, anzitutto, perché quella è stata una tragedia immensa. E poi mi fa piacere, essere qui e ora, a dare il mio contributo di contrasto alla violenza di genere e a qualsiasi tipo di violenza. Ho voglia di dedicarmi ancora di più a queste tematiche, pensando anche a Chiara, e a combattere comportamenti, pregiudizi o stereotipi che fanno male.

Da dove cominciare, per contrastare la violenza degli uomini sulle donne?

Dalla formazione, che deve essere continua, e dal contributo che possono dare gli uomini virtuosi, ossia quelli sensibili e attenti a questi temi. Ogni maltrattamento, ogni sopraffazione nasce dall’ideologia patriarcale su cui affonda le radici la nostra società. Le donne hanno dovuto inserirsi a proprie spese, in questo mondo costruito a misura d’uomo, ma è ormai tempo di costruirlo su basi rinnovate. Come dicevo, se ne esce solo puntando sulla formazione e soprattutto su quella delle nuove generazioni: dobbiamo tracciare percorsi di educazione sentimentale, e non solo sessuale, per bambini e ragazzi. Poi dobbiamo alfabetizzare gli uomini all’amore.

Insegnare e imparare tutti l’abc dell’amore, cioè?

Amare significare rispettare. Amare significa avere cura delle differenze, accettarle e trovare i punti di unione. La violenza non è mai amore, né unione, né cura.

I cambiamenti culturali sono i più difficili da attuare. Per non parlare di quanto sono radicati gli stereotipi.

È vero e io non ho la ricetta per sconfiggere i comportamenti violenti e prevaricatori. Magari l’avessi. Mi metto a disposizione, però, come faccio da anni all’interno del tavolo tecnico su questi temi messo in piedi all’Ulss 9 – Distretto Ovest o portando la mia esperienza in associazioni, gruppi, scuole.

Dimostra grande attenzione verso ragazzi e giovani.

Sono il futuro. È fondamentale insegnare loro il valore del rispetto: della donna, delle regole, dei beni comuni.

Le mansioni e attività di un comando di polizia locale sono tante. Lei ricopre il posto lasciato libero da Gabriele Furia, passato dal primo aprile 2021 a Negrar di Valpolicella, condivide l’ufficio nel municipio fumanese con l’agente Matteo Seppi e ha il timone pure delle polizie locali di Marano e Sant’Anna d’Alfaedo, entrambe con un agente. Che idea si è fatta del territorio e di quello che c’è da fare?

Ho capito che è un territorio complesso e variegato, che comprende collina, montagna ed economie diverse, comunità vivaci. Il sindaco è stato molto chiaro, sui primi punti da affrontare. E li affronteremo.

Il suo sogno nel cassetto?

Laurearmi. Ci sono riuscita a 50 anni e di lauree ne ho prese due: Sociologia e Scienza dei servizi sociali. Per soddisfazione personale e per aprimi a nuove possibilità di carriera.

Nuove possibilità che l’hanno portata in Valpolicella.

Sono felice di essere approdata qui. È un territorio bellissimo.

Lei ha prestato servizio per 23 anni al comando del Comune di Bussolengo, prima si è fatta le ossa in quelli di Verona, Cerea e Pastrengo. Conserva bei ricordi?

Sono state tutte esperienze interessanti, che mi hanno dato molto dal punto di vista professionale e umano. Reputo ci sia sempre da imparare, però. Per questo amo i cambiamenti».