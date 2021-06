Auto Moto d’epoca in Trentino

Il club Auto Moto d’epoca di Domegliara ha organizzato un evento per domenica 20 giugno: gli appassionati, con le proprie auto e moto d’epoca, partiranno da Domegliara per raggiungere il lago di Ledro in Trentino. Come di consueto il punto di ritrovo sarà alle 8.20 nel quartiere Poli di Domegliara. I mezzi attraverseranno i dolci tornanti della Valdadige-Terradeiforti fino a Riva del Garda: da qui giungeranno a Pieve di Ledro dove visiteranno il museo Folletto, immergendosi nelle origini e nella storia di un antico laboratorio farmaceutico creato a fine 800. Gran finale con un momento conviviale. Per motivi organizzativi e protocolli anti Covid il raduno è limitato a 50 posti: è indispensabile dare la propria conferma, entro il 17 giugno, a Giovanni Bertasi (347. 6869846) o Roberto Peretti (335.7703068). •. M.U.