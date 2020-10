Auto d’epoca di Domegliara in tour al lago

Nuovo appuntamento per il club Auto Moto d’Epoca di Domegliara, ritornato sulle strade a metà settembre col raduno «Valpolicella-Trentino». Domenica 18 sarà la volta di un altro classico evento: il raduno «Valpolicella-Lago di Garda», ultimo appuntamento per chiudere in bellezza l’annata iniziata con l’incontro in maschera nel periodo del Carnealon de Domeiara. Domenica 18 il ritrovo sarà alle 8.45 nel quartiere Poli, quindi i mezzi si fermeranno per un aperitivo nell’azienda agricola «Roccolo del Lago». All’arrivo a Bardolino, sosta sul lungolago, terminando la giornata con un momento conviviale. «Il raduno», evidenzia il direttivo, «esonera il club da ogni responsabilità su eventuali trasgressioni dei protocolli di sicurezza anti-Covid nonché da danni, guasti, furti alle vetture e infrazioni al codice della strada. Si raccomanda l’uso della mascherina e il distanziamento sociale. Per motivi organizzativi, (il pranzo è limitato a 60 posti) è indispensabile confermare a Giovanni Bertasi 347.68.69.846; Roberto Peretti 335.770.30.68.

M.U.