Apre l’isola di via Bardoline

Larghi spazi per i conferimenti e grande possibilità di manovra al nuovo ecocentro di via Bardoline, inaugurato dal sindaco Davide Quarella con l’amministrazione al completo, alla presenza della vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, degli onorevoli Paolo Tosato, Vito Comencini, Cristiano Zuliani, di esponenti regionali e provinciali e di una rappresentanza dei sindaci del territorio, da Sona e Bussolengo a Dolcé, Sant’Ambrogio e Brentino Belluno. «Ho voluto questa giornata», ha sottolineato Quarella nel suo saluto, «per dare un significato che va oltre l’inaugurazione dell’ ecocentro: un segno di partecipazione, soprattutto in questo periodo di paura e di angoscia. Questo impianto deve essere un segnale forte verso la gioia di ritrovarci, speranza di un futuro migliore per tutte le nostre comunità». In un passaggio, Quarella ha ricordato il 25 Aprile, «data in cui ci ritroviamo per festeggiare la liberazione dal nazifascismo e riflettere sui valori della Costituzione». E infine ha reso omaggio ad Alessandro Reggiani e Luigi Cadura, «i miei colleghi sindaci e miei predecessori che hanno progettato e costruito questa importante opera per Pescantina». L’opera, infatti, partita nel 2011, vede ora la sua conclusione. Un aspetto rilevato anche dalla vicepresidente De Berti che ha portato i saluti della Regione: «Un bel traguardo, un ulteriore servizio ai cittadini di Pescantina e un segnale di ottimismo. Soprattutto da rilevare la capacità, da parte del sindaco Quarella, di riconoscere il lavoro di chi ci ha preceduto: un buon auspicio per uscire tutti insieme da un periodo difficile». «Un lavoro che si inserisce nella partenza in paese dei lavori per il Peba», ha ribadito il sindaco, «e che anticipa un altro impegno. Abbiamo raggiunto col parroco don Simone Bellamoli un accordo per il passaggio di proprietà del Velodromo san Lorenzo e dell’annesso campo sportivo dalla parrocchia al Comune. Questo atto, una volta perfezionato, darà la possibilità di restaurare il complesso e anche di ristrutturare il Centro giovanile nelle ex Scuole di religione». Rispetto del creato e collegialità i temi toccati da don Simone Bellamoli: «La sensibilità per l’ambiente ci viene ricordata dall’enciclica di papa Francesco Laudato sì e quest’opera, frutto di tre amministrazioni comunali, ci dice che la ricerca del bene comune non ha colore politico, ma pone come prioritario il bene della comunità». Molto soddisfatti gli ex sindaci Reggiani e Cadura. «Constato che quest’opera», sottolinea quest’ultimo, «è stata progettata con grande attenzione alle necessità del paese. Può sembrare sovradimensionata, ma in previsione di un aumento della popolazione sarà in grado di dare risposte adeguate anche in futuro». Conclude Reggiani: «La nuova isola ecologica libererà un notevole spazio in paese che potrà essere adibito ad altre necessità come l’ampliamento dei campi sportivi e dei parcheggi. Inoltre con quest’opera, dal 2006 anno della partenza della raccolta differenziata, Pescantina potrà mantenere e incrementare gli elevatissimi standard che, con circa l’80%, la pongono ai primi posti fra i Comuni ricicloni». •