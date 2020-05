Appello Avis «Donate ma prima prenotatevi»

Programmare la donazione: lo ribadisce agli iscritti il presidente dell’Avis di Balconi, Matteo Azzolini. «In questo difficile tempo emergenziale, è di primaria importanza programmare le donazioni. Chiunque avesse bisogno di avere informazioni sulla possibilità o meno di andare a donare, non esiti a contattarci via mail a info.avisbalconi@gmail.com, oppure a chiamarci al numero di telefono 348.5225238». La parola d’ordine è programmare per garantire continuità e stabilità del sistema della donazione. Inoltre, secondo le disposizioni governative di contenimento del contagio, è etico che anche la raccolta movimenti il minor numero di persone e donatori possibile contemporaneamente. Conclude Azzolini: «Questo rende ancor più obbligatoria la chiamata programmata secondo le necessità di scorta di sangue e limitando in questo periodo l’accesso alle sedi di raccolta ai soli donatori periodici». Per prenotare le donazioni, si possono contattare: 800310611, numero verde da telefono fisso; 0442.622867, da cellulare); 339.3607451, da cellulare o messaggio; oppure scrivere una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. •

L.C.