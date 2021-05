Al Tempio di Minerva ripartono le visite

L’area archeologica sulle colline della Valpolicella sarà aperta ogni sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19, grazie ai volontari del Ctg Valpolicella Genius Loci per il servizio di accompagnamento alla visita; possibile una visita guidata (con prenotazione obbligatoria) ogni sabato alle 18. «Ripartiamo dalla cultura per ritornare in superficie a vedere la luce dopo un’apnea nel buio. La conoscenza del nostro patrimonio storico, architettonico e archeologico può arricchirci la vita e fungere da volano per attività economiche e turistiche che spaziano dalla ristorazione all’enogastronomia alla cura dell’ambiente», commenta il sindaco di Marano di Valpolicella Giuseppe Zardini. «Il fattore chiave, che sblocca gli altri settori, è proprio quello della riapertura dei luoghi della cultura, meta di turismo che spesso non è mordi e fuggi. Forse il turismo straniero impiegherà un po’ a tornare ma nel frattempo possiamo contare sull’interesse dei nostri connazionali». Il Tempio di Minerva di Marano, considerato uno tra i più importanti veronesi, è tornato alla luce nella primavera del 2007, a più di 170 anni dalla sua prima scoperta avvenuta nel 1835. Da allora si sono susseguite diverse campagne scavi in cui sono stati scoperti i resti di un fanum cioè un santuario extraurbano per il culto della dea con evidenza di tre principali fasi di frequentazione: un tempio di età imperiale, uno di età tardo repubblicana e un rogo votivo dell’età del ferro. «Dopo questo lungo periodo di chiusura il sito archeologico del Tempio di Minerva riapre con la nuova gestione del Ctg Valpolicella Genius Loci. I visitatori potranno ricevere accoglienza e informazioni, corredate dai dettagliati pannelli in cui sono spiegate le principali tappe della storia del Tempio», spiega Brunella Bruno, funzionaria della Soprintendenza ai beni archeologici del Veneto. «Come Ctg Valpolicella Genius Loci non vedevamo l’ora di riaprire l’area. Ad accogliere i visitatori ci sarà una trentina di nuovi volontari, residenti a Marano o in Valpolicella, persone formate lo scorso autunno con un corso sulla storia e l’archeologia della Valpolicella», dice Riccardo Pinamonte, presidente del Genius Loci. L’ingresso all’area archeologica sarà contingentato e potrà avvenire solo con l’utilizzo di mascherina. Sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e sanificare le mani con gel igienizzante. L’apertura dell’area archeologica ai visitatori è frutto di un lungo lavoro di studio, ma anche di manutenzione indispensabile in un sito tutelato. «Il lavoro sul Tempio di Minerva non si ferma mai», conclude Brunella Bruno. «Questo luogo tutelato e richiede molte cure da parte delle amministrazioni coinvolte, Soprintendenza e Comune di Marano. In questi mesi abbiamo dotato il sito di una corretta esposizione luminosa e abbiamo realizzato un depliant. Inoltre si è ragionato su come dotare il sito di un piccolo magazzino e di postazioni di accoglienza idonei a un luogo vincolato. Rinnovo la soddisfazione di lavorare con un’amministrazione comunale che nel corso degli anni, dalla scoperta ad oggi, ha sempre dimostrato di puntare alla valorizzazione, tutela e promozione di questo importante sito archeologico». Per informazioni ai visitatori e prenotazioni scrivere a: info@tempiodiminerva.it. Tel 349. 5923868, sito www.tempiodiminerva.it.•.