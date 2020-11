Al primario Marcello Ceccaroni il premio Malatesta Novello 2020

Romagnolo doc ma di adozione veronese dove lavora all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, il luminare Marcello Ceccaroni, originario di Cesena, ha vinto la 14ª edizione del Premio Malatesta Novello 2020 che la storica Biblioteca Malatestiana della sua città natale dedica a concittadini cesenati illustri che si distinguono nella società per il loro operato, come accade per il chirurgo d'eccellenza che è direttore UO del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Negrar.

Il Premio Malatesta Novello intitolato al mecenate, uomo di cultura e erede della dinastia malatestiana Domenico Malatesta detto Novello (1418-1465) spazia dalla medicina alla moda, alla scienza e vede vincitori insieme a Ceccaroni anche l'imprenditrice di haute- couture Francesca Bellettini e Alberto Sensini, ingegnere ricercatore, ambedue cesenati.

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha detto "La bandiera di Cesena sventola in Europa e nel mondo per merito di professionisti che con dedizione, cura e sensi del dovere si dedicano al proprio lavoro. Eccellenze che fin dagli anni di studio avevano ben chiaro i propri obiettivi".

Classe 1972 Marcello Ceccaroni si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Bologna ed opera al Don Calabria che è centro internazionale di riferimento per la cura e il trattamento della patologia. Marcello Ceccaroni è uno dei massimi esperti mondiali di chirurgia laparoscopica e ideatore di una tecnica innovativa di eradicazione "Never Sparing" dell'Endometriosi Severa nota alla Comunità scientifica internazionale come "The Negrar Method" pubblicata nel 2012 sulla rivista specializzata Surgical Endoscopy, metodo esportato e applicato in tutto il mondo.

Oltre alle capacità professionali Marcello Ceccaroni eccelle in umanità con il dono di entrare in empatia col paziente, rassicurarlo, metterlo a suo agio e farlo sentire sereno nell'affrontare il percorso curativo.