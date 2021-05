A Mariotto l’onorificenza di cavaliere al Merito

A Beatrice Mariotto, direttore della Scuola d’arte Paolo Brenzoni di Sant’Ambrogio di Valpolicella, è stata conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana su proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. «Il decreto è del 27 dicembre scorso ma la comunicazione mi è giunta pochi giorni fa dal prefetto di Verona Donato Cafagna e per me è stata una gradita sorpresa e una grande emozione ricevere la notizia», commenta Mariotto. La proposta di cavalierato è stata fatta pervenire a Roma da Sergio Bazerla, presidente nazionale dall'Aioc, l'Associazione degli insigniti delle onorificenze cavalleresche. Impegnata nel sociale fin da giovanissima, all’età di 18 anni Beatrice Mariotto entra a far parte del Comitato di partecipazione del consultorio di Domegliara. Collabora con il gruppo comunale di volontari di Protezione civile nell’organizzazione degli aiuti ai paesi terremotati di Umbria e Marche, tra il 1987 e il 1997 entra a far parte del comitato comunale per il gemellaggio dove organizza eventi di carattere culturale e artistico, occupandosi, con il direttivo, della gestione di eventi di tipo sociale fra cui la raccolta e consegna di aiuti durante la guerra dell’ex Jugoslavia organizzando il centro di raccolta presso il proprio domicilio e la partecipazione a meeting giovanili in Germania con ragazzi di diversi paesi europei in occasione dell’istituzione ufficiale dell’Unione europea. Da 17 anni dirige la Scuola d’arte Paolo Brenzoni, promuovendo la ricerca artistica attraverso mostre e incontri con artisti. •.