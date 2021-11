Ultima giornata della campagna dell’Airc «I cioccolatini della Ricerca»

Nelle piazze veronesi tornano I Cioccolatini della Ricerca distribuiti dai volontari della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro di Veneto e Trentino Alto Adige, dietro offerta minima di 10 euro (dettagli su www.airc.it o al numero 840.001.001)

Un gesto che fa bene tre volte, dichiara Antonio Maria Cartolari, presidente del comitato Airc del Veneto e del Trentino Alto Adige, «perché il cioccolato fondente, se assunto in modica quantità, può portare benefici per la nostra salute in quanto contiene i flavonoidi con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie; perché grazie al corredato opuscolo informativo avremo modo di farci più consapevoli su prevenzione e stile di vita; e perché daremo il nostro contributo concreto ai progressi della ricerca targata Airc».