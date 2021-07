Traffico in aumento, code e rallentamenti in questo fine settimana sulle strade nel Veronese

L’Italia delle vacanze è in movimento e conferma la tendenza delle scorse settimane con il ritorno a una viabilità caotica, soprattutto il sabato, giorno tradizionalmente di arrivi e partenze.

In questo quinto e ultimo fine settimana di luglio che, domani, aprirà il mese di agosto, sulle arterie provinciali e autostradali che attraversano i Veronese previsioni viabilistiche rispettate. A partire dalla A22 del Brennero in entrambe le direzioni: dalle 7 si stanno registrando code per traffico intenso tra Brennero e Rovereto Sud carreggiata sud, grande afflusso anche al casello di Affi, quindi code di 2 chilometri tra Carpi e l’allacciamento A1-Autostrada del Sole; verso il Brennero stessa situazione tra l’allacciamento con l’A4 «Milano-Venezia» e Rovereto Nord carreggiata nord. Alcuni automobilisti, per evitare questi rallentamenti, stanno uscendo a Verona Nord, quindi a Balconi di Pescantina sulla tangenziale Nord e si immettono sulla strada statale 12 del Brennero e dell’Abetone per raggiungere il Trentino con un consistente aumento del traffico fino al passo di Napoleone a Domegliara.

Sotto pressione anche il tratto veronese della A4 «Milano-Venezia» con code di 4 chilometri in direzione Venezia nell’area del casello di Peschiera del Garda che sta registrando, a sua volta, code in uscita di vacanzieri verso le località lacustri. Nel frattempo la scorsa settimana la società autostradale Brescia-Padova ha realizzato alcuni tratti di nuova pavimentazione lungo la tangenziale Sud di Verona. Motivo: opere di riqualificazione delle barriere di sicurezza dal chilometro 2+100 al chilometro 0+000 nel tratto compreso tra l’uscita n. 6 Alpo Zai e fine della stessa tangenziale.

Domani si replica con le tradizionali gite fuori porta.

Forze dell’ordine ed operatori del traffico continuano a monitorare strade ed autostradale con controlli e verifiche dello stato di guida dei conducenti. I quali sono fortemente invitati al rispetto delle norme contenute nel codice stradale a partire da quelle più elementari ed indiscutibili: mantenere la velocità sotto i limiti di sicurezza imposti dal codice della strada, non assumere sostanze alcoliche o stupefacenti al volante né tantomeno usare telefonini o usare i social network. Concetti fondamentali ma troppo spesso disattesi da guide in grado di mettere in pericolo la propria come l’altrui incolumità. Distrarsi per un secondo ai 50 chilometri orari significa che l’automobile percorre 14 metri: quanto basta per creare un sinistro stradale o, peggio, investire una persona sulle strisce pedonali. Fenomeno, questo, di mancata precedenza ai pedoni, sulle strisce, che si verifica quotidianamente. Un particolare appello è rivolto ai giovani e giovanissimi che, rincasano dopo serate trascorse in compagnia di amici in ore notturne: non distarsi, moderare la velocità, non guidare in stato di ebbrezza o sotto l’uso di stupefacenti per l’incolumità propria e dei passeggeri, stare attenti ai cosidetti «colpi di sonno».