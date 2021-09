Operazione antimafia a Nogarole Rocca e Villafranca, sequestrati beni per oltre 2,8 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Verona, nell’ambito di più ampie investigazioni economico-patrimoniali della Procura di Reggio Calabria guidata da Giovanni Bombardieri per contrastare i tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata, sta procedendo in queste ore, come si legge in una nota, al sequestro di un patrimonio immobiliare riconducibile a un imprenditore reggino da tempo stabilitosi e operante nella Veronese, già arrestato in passato per associazione mafiosa.

Il valore dei beni, dei quali fanno parte, tra gli altri, 16 fabbricati e un terreno tra i comuni di Nogarole Rocca e Villafranca, cui si aggiungono più di un centinaio di automezzi, supera i 2,8 milioni di euro.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sono impegnati, precisa la nota, in particolare, nell’eseguire una misura di prevenzione patrimoniale emessa dal Tribunale di Reggio Calabria (Sezione Misure di Prevenzione) su richiesta del procuratore aggiunto Calogero Gaetano Paci della Direzione Distrettuale Antimafia reggina, nei riguardi di un imprenditore, operante nel settore della logistica, nei cui confronti è stato disposto il sequestro del patrimonio a lui riconducibile anche per il tramite dei familiari.

Tra i beni sequestrati vi sono 9 appartamenti, tre garage, due magazzini, due uffici, un terreno e un’auto - del valore di circa 1,2 milioni di euro, oltre al 100% delle quote (del valore nominale di 70 mila euro) di una srl, con sede legale in provincia di Reggio Calabria operante nel commercio di autoveicoli, nonché l’intero compendio aziendale valutato in oltre 1,6 milioni di euro, del quale fanno parte, come detto, oltre 100 veicoli per trasporto e movimentazione di merci.

La guardia di finanza di Verona, inoltre, sta sequestrando denaro depositato su conti correnti bancari intestati o riconducibili all’imprenditore.

Le vicende alla base del sequestro si ricollegano a investigazioni economico-patrimoniali della Finanza di Verona coordinate della Procura di Reggio Calabria nei confronti dell’imprenditore, già gravato da precedenti di polizia e giudiziari per reati vari, tra cui quello di associazione mafiosa, per il quale nel 2014 era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere (la successiva condanna alla reclusione di 10 anni inflittagli in primo grado e confermata in secondo è ora oggetto di un nuovo processo d’appello, tuttora in corso).

L’uomo, come risulta dalle vicende processuali, è risultato coinvolto - poiché ritenuto affiliato alla «cosca Pesce» di Rosarno (Reggio Calabria) - nell’operazione «Porto Franco», eseguita nel 2014 dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nei confronti di questo ramo locale di ‘ndrangheta, operante principalmente nella piana di Gioia Tauro.Dalle indagini era emerso il ruolo attivo che l’imprenditore avrebbe svolto nell’ambito di una frode fiscale commessa tramite alcune società cooperative, costituite per consentire alle aziende di trasporto riconducibili al clan di evadere imposte e oneri previdenziali per decine di migliaia di euro.

In un’altra operazione della Guardia di Finanza fu inoltre accertato che le aziende di trasporto erano solite approvvigionarsi di carburante acquistato in nero e che la «cosca Pesce» partecipava al lucroso affare dell’acquisto di gasolio di contrabbando, per poi usarlo nel rifornimento degli automezzi delle famiglie contigue alle stesse cosche di ‘ndrangheta di Rosarno.



L’esito degli accertamenti patrimoniali compiuti negli scorsi mesi dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona è stato rimesso alla valutazione della Dda calabrese che, accogliendo le proposte delle Fiamme Gialle veronesi, ha richiesto e ottenuto dal Tribunale reggino il sequestro del patrimonio. Ciò alla luce della reiterazione di condotte indice di elevata «pericolosità sociale» che nel 2016 avevano portato la Prefettura di Verona a emettere un’interdittiva antimafia nei confronti della società gestita da uno dei suoi figli.



Accertata la connessione temporale tra condotte antisociali e acquisizione di beni, che i Finanzieri di Verona hanno ritenuto indicative di elevato valore indiziario circa la provenienza illecita degli stessi, e constatata la sproporzione reddituale di oltre 500mila euro nel periodo oggetto di indagini rispetto al patrimonio nella sua disponibilità, è stato chiesto all’autorità giudiziaria di valutare l’applicazione della più normativa di prevenzione antimafia per arrivare al sequestro e poi alla confisca.